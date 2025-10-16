سالاری: نرخ بیکاری استان کرمان در تابستان ۱۴۰۴ کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با استناد به گزارش مرکز آمار ایران گفت: نرخ بیکاری استان کرمان در تابستان امسال با روندی کاهشی در حالی به ۶.۸ درصد رسیده که میانگین نرخ بیکاری کشور در همین بازه زمانی ۷.۴ درصد بوده است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان کرمان در بهار سال ۱۴۰۴ معادل ۷.۷ درصد بوده که نسبت به فصل گذشته ۹ دهم درصد کاهش نشان می‌دهد.

سالاری، با اشاره به رویکرد استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی تصریح کرد: تحقق این روند کاهشی در نرخ بیکاری، نتیجه رویکرد استان در قالب سند تحرک‌بخشی به توسعه استان با عنوان «کرمان برفراز» است.

وی ادامه داد: این رویکرد با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید، حمایت از واحدهای تولیدی، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی تدوین شده و با پیگیری جدی استاندار کرمان در حال اجرا است.