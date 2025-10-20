سالاری: اصلاح الگوی کشت مهمترین محور کاری اقتصاد استان کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره چالش‌ها و برنامه‌های بخش کشاورزی استان کرمان اظهار داشت: اصلاح الگوی کشت از مهم‌ترین محورهای کاری در حوزه اقتصادی استان کرمان است و تلاش می‌شود با اجرای این برنامه، بهره‌وری منابع و بازده تولید افزایش یابد.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی‌های پیاپی و افزایش هزینه نهاده‌ها و سموم کشاورزی گفت: در سال‌های اخیر، این عوامل فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است و برنامه‌ریزی برای کاهش اثرات آن در دستور کار قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار کرمان با بیان اینکه ناترازی انرژی از اواخر دهه ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد افزود: این مسئله بر فعالیت‌های کشاورزی نیز تأثیر گذاشته و لازم است با حرکت به‌سوی استفاده از انرژی‌های پاک، پایداری بخش تولید تضمین شود.

سالاری، با اشاره به اینکه حدود یک‌چهارم باغ‌های کشور در استان کرمان واقع شده است، گفت: این حجم از کشت، تأثیر مستقیمی بر مصرف منابع آبی دارد و اگر صرفه‌جویی و الگوی کشت مناسب رعایت نشود، در آینده با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم شد.

وی توسعه کشت‌های جایگزین و کم‌آب‌بر و ترویج آموزش‌های نوین کشاورزی را از سیاست‌های کلیدی استان کرمان عنوان کرد و افزود: در کنار اصلاح الگوی کشت، باید موضوع بازار فروش و بازاریابی محصولات را نیز به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه مدنظر قرار دهیم.

سالاری، با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای صادراتی گفت: استفاده از ظرفیت‌های استان کرمان برای ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد کشاورزان و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی کرمان است.