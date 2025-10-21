به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا از تماس تلفنی «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه این کشور با «محمد شیاع السودانی» نخستوزیر عراق خبر داد.
بر اساس این گزارش، روبیو در این تماس تلفنی تلاشهای صورت گرفته برای تکمیل قراردادهای تجاری آمریکا در عراق را با نخستوزیر عراق مورد بحث قرار داد.
روبیو در این تماس با این ادعا که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق حاکمیت این کشور را تضعیف میکنند، بر لزوم خلع سلاح آنها تاکید کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین مدعی شد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق، جان و شغل آمریکاییها و عراقیها را تهدید میکنند.
روبیو در ادامه اظهارات بی اساس خود مدعی شد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق منابع عراق را به نفع ایران غارت میکنند.
گفتنی است که آمریکا اخیراً تلاشهای خود برای خلع سلاح گروههای مقاومت عراق را تشدید کرده و این در حالی است که گروههای مقاومت بهشدت در برابر این فشارها مقاومت کرده و حفظ سلاح را بخش جداییناپذیر از سیستم بازدارندگی منطقهای خود در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی میدانند.
