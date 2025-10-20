به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، سلام حسین عضو ائتلاف فتح تاکید کرد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تکه تکه کردن عراق از طریق ایجاد فتنه‌های داخلی و درگیری‌ها نقشه دارند.

وی افزود: واشنگتن و تل آویو تلاش دارند عراق را تبدیل به پایگاه تحت قیمومیت خود کنند تا منافع رژیم صهیونیستی را در منطقه تأمین کند.

سلام حسین تصریح کرد: طرف آمریکایی از اختلافات طایفه‌ای حمایت می‌کند تا عراق را ضعیف و تجزیه شده ببیند. شاهد مثال واضح این مسأله مداخلات آمریکا در تصویب قانون مربوط به نیروهای حشد شعبی است.

لازم به ذکر است که آمریکا از طرق مختلف به ویژه سفارت خود در عراق در امور داخلی این کشور مداخله کرده و علیه گروه‌های مقاومت مخصوصاً نیروهای حشد شعبی موضع می‌گیرد.