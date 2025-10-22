به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، کمیته امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ اسیر فلسطینی در حال حاضر در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر میبرند.
بر اساس این گزارش، شرایط این اسرای فلسطینی در بازداشتگاهها و زندانهای رژیم صهیونیستی بسیار سخت بوده و نظامیان اشغالگر سیاست سرکوب و عدم ارائه خدمات پزشکی به آنها را در پیش گرفتهاند.
در جریان تبادل اسرا که به تازگی میان حماس و رژیم صهیونیستی صورت گرفته تعدادی از اسرای فلسطینی آزاد شدند که بسیاری از آنها به دلیل شدت شکنجه در زندانهای این رژیم دچار آسیبهای غیر قابل جبرانی شدهاند.
