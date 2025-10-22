  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۲

چه تعداد اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی وجود دارد؟

کمیته امور اسرای فلسطینی به تعداد این اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، کمیته امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که بیش از ۹ هزار و ۱۰۰ اسیر فلسطینی در حال حاضر در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند.

بر اساس این گزارش، شرایط این اسرای فلسطینی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های رژیم صهیونیستی بسیار سخت بوده و نظامیان اشغالگر سیاست سرکوب و عدم ارائه خدمات پزشکی به آنها را در پیش گرفته‌اند.

در جریان تبادل اسرا که به تازگی میان حماس و رژیم صهیونیستی صورت گرفته تعدادی از اسرای فلسطینی آزاد شدند که بسیاری از آنها به دلیل شدت شکنجه در زندان‌های این رژیم دچار آسیب‌های غیر قابل جبرانی شده‌اند.

