السودانی: ایران یک کشور مهم و موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق امروز سه شنبه گفت که بدون حل عادلانه قضیه فلسطین، منطقه بی‌ثبات خواهد ماند و حوادث تکرار خواهد شد.

وی درخصوص طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درباره غزه گفت که از این طرح حمایت می‌کند.

السودانی با بیان اینکه ایران یک کشور مهم و موثر است، تاکید کرد که باید با آن با احترام و از طریق گفتگوی مستقیم تعامل کرد.

نخست وزیر عراق تصریح کرد که روابط عراق با آمریکا باید مبتنی بر شراکت و نه تصمیمات یکجانبه باشد.

وی با اشاره به اینکه داعش دیگر تهدید بزرگی در عراق نیست، گفت که براساس ارزیابی‌های وزارت دفاع، ۴۰۰ الی ۵۰۰ داعشی در مرزهای سوریه و شمال شرق عراق حضور دارند.

السودانی تاکید کرد که یک واحد نظامی کوچک از مستشاران نظامی آمریکایی در پایگاه عین الاسد خواهند ماند تا بر مرزهای سوریه نظارت داشته باشند.

وی گفت که عراق همکاری امنیتی با مقامات جدید سوریه در حوزه‌های مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را آغاز کرده است.