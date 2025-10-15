تحرکات مشکوک داعش نزدیک مرزهای سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، وعد القدو نماینده پارلمان عراق هشدار داد که خطر گروهکهای تروریستی مستقر در سوریه که از اوضاع نا به سامان این کشور سوء استفاده میکنند در حال افزایش است.
وی افزود: سوریه تبدیل به محلی برای تهدید امنیت ملی عراق به ویژه در مناطق مرزی شده است.
القدو تصریح کرد: تداوم ناامنی در سوریه به ویژه در مناطق شمالی این کشور باعث میشود شرایط برای احیا و بازگشت گروهکهای تروریستی فراهم شود؛ این اوضاع مستقیماً امنیت عراق را تهدید میکند.
وی بیان کرد: تروریستها تلاش دارند از طریق خلأهای امنیتی در عراق نفوذ کنند. ما شاهد تحرکات مشکوک داعش نزدیک مرزهای مشترک هستیم.
