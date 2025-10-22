سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری آئین بزرگداشت زنده‌یاد محمد کاسبی در قم اظهار کرد: این مراسم با هدف تجلیل از جایگاه این هنرمند پیشکسوت و انقلابی و پاسداشت سال‌ها حضور مؤثر وی در عرصه هنر دینی و انقلابی برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با بیان اینکه این برنامه با همکاری دانشگاه قم و جمعی از هنرمندان شاخص کشور تدارک دیده شده است، تصریح کرد: در این آئین که روز پنج‌شنبه اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۱۶ در سالن شیخ مفید دانشگاه قم برگزار می‌شود، خانواده آن مرحوم و مجموعه‌ای از اهالی هنر، فرهنگ و علاقه‌مندان وی حضور خواهند داشت.

وی عنوان کرد: در این مراسم آیت الله محمدی عراقی مسئول دفتر مقام معظم رهبری در استان قم و حجت الاسلام شریفی رئیس دانشگاه قم به بیان دیدگاه‌ها و نکاتی پیرامون نقش مؤثر زنده‌یاد کاسبی در ترویج هنر متعهد خواهند پرداخت.

حسینی ادامه داد: بخشی از برنامه نیز به بیان خاطراتی از زندگی هنری و اخلاقی مرحوم کاسبی اختصاص دارد که توسط مهران رجبی یکی از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون برای حاضران روایت می‌شود.

وی افزود: در ادامه این آئین، از یک پرتره هنری ویژه از زنده‌یاد کاسبی که توسط عباس گنجی از استادان برجسته هنرهای تجسمی خلق شده، رونمایی خواهد شد تا یاد و نام این هنرمند مردمی در حافظه فرهنگی استان و کشور ماندگار شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی قم با بیان اینکه زنده‌یاد کاسبی از چهره‌های تأثیرگذار در تثبیت جریان هنر انقلاب اسلامی به شمار می‌رفت، گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی فرصتی برای بازخوانی نقش هنرمندان متعهد در شکل‌دهی به هویت فرهنگی جامعه است.

حسینی تأکید کرد: حضور عموم مردم، علاقه‌مندان به سینما و تئاتر، دانشجویان و فعالان هنر برای شرکت در این بزرگداشت آزاد است و تلاش شده تا فضایی صمیمی و در عین حال فاخر برای ادای احترام به این هنرمند متعهد فراهم شود.