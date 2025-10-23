مرحوم کاسبی ۴۰ سال در مسیر حق و هنر متعهد ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدی عراقی عصر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت هنرمند انقلابی زنده‌یاد محمد کاسبی که از سوی حوزه هنری انقلاب اسلامی در دانشگاه قم برگزار شد؛ گفت: بیش از ۴۰ سال است که این شخصیت برجسته را می‌شناختم و او به همراه همفکران خود از بنیان‌گذاران حوزه هنری بودند و از آغاز تا پایان عمر در مسیر مستقیم و حق‌طلبی باقی ماند.



وی با تأکید بر عشق عمیق مرحوم کاسبی به اهل‌بیت (ع) افزود: او از جان و دل به خاندان عصمت و طهارت (ع) توسل داشت و این ویژگی از فردی با روحیه دینی و انقلابی همچون وی، امری طبیعی و درخور انتظار بود و ما نیز افتخار می‌کنیم که در مکتب اهل‌بیت (ع) تربیت یافته‌ایم.



مسئول دفتر مقام معظم رهبری در قم با بیان اینکه دین ما با هنر پیوندی اصیل دارد؛ تصریح کرد: خداوند خالق زیبایی و هنر است و پیامبر اسلام (ص) نیز کامل‌ترین جلوه صفات انسانی است و انسان‌ها مأمورند تا در پرتو آموزه‌های الهی، مسیر خدایی شدن را طی کنند و مرحوم کاسبی در زندگی شخصی و هنری خود چنین رویکردی را دنبال کرد.



آیت‌الله محمدی عراقی با اشاره به اینکه قرآن کریم به عنوان معجزه جاودان پیامبر اسلام سرشار از زیبایی و هنر الهی است، گفت: هیچکس قادر نیست اثری همانند قرآن بیاورد و تربیت‌یافتگان این کتاب آسمانی، الگوهای حقیقت، انسانیت، معنویت و اخلاق محسوب می‌شوند.



وی ادامه داد: همه وقایع تاریخ اسلام در بطن خود واجد جلوه‌های هنری و زیبایی‌شناسانه هستند و حادثه عاشورا صرفاً یک رخداد تاریخی نیست، بلکه اثری هنری و ماندگار است که خداوند نویسنده و کارگردان آن است که تفاوت این رویداد با سایر داستان‌ها در این است که در عاشورا همه، از پیرمرد ۸۰ ساله تا کودک ۶ ماهه، قهرمان صحنه‌اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فعالیت‌های هنری گسترده مرحوم کاسبی خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰۰ اثر هنری از او به یادگار مانده و مفاهیم بلند قرآنی و دینی در تار و پود آثارش جریان دارد و وی هنرمندی دینی و انقلابی بود که با افتخار خود را «حزب‌اللهی» می‌نامید و به این عنوان قرآنی باور عمیق داشت.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت امروز هنر گفت: متأسفانه امروز بخش‌هایی از عرصه هنر دچار انحطاط شده و رسالت سنگینی بر دوش هنرمندان مؤمن، متعهد و انقلابی قرار دارد تا با بازگشت به حقیقت و زیبایی اصیل، چهره هنر را از نازیبایی‌ها و ابتذال زدوده و آن را در مسیر تعالی و ارزش‌آفرینی هدایت کنند.