۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه - همزمان با میلاد پرنور امام محمد باقر (ع)، مراسم بزرگداشت شهید حوزه و دانشگاه، آیت‌الله دکتر محمد مفتح، روز یکشنبه ۳۰ آذرماه در حیدریه امیرالمؤمنین (ع) کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح با حضور علاقه‌مندان به ایشان و جامعه دانشگاهی، از نماز مغرب آغاز می‌شود و سخنران مراسم حجت‌الاسلام مسعود احمدی خواهد بود.

در ادامه مراسم، کربلایی حمید احمدی به مداحی خواهد پرداخت و برنامه‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت شخصیت علمی و انقلابی شهید مفتح تدارک دیده شده است.

این مراسم با هدف تجلیل از خدمات و تلاش‌های شهید مفتح در حوزه علمیه و دانشگاه، و نیز تبیین نقش ایشان در پیوند حوزه و دانشگاه و توسعه فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در این مراسم شرکت کنند و از نزدیک در یادبود این شخصیت مؤثر حوزه و دانشگاه حضور یابند.

