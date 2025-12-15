به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید آیتالله دکتر محمد مفتح با حضور علاقهمندان به ایشان و جامعه دانشگاهی، از نماز مغرب آغاز میشود و سخنران مراسم حجتالاسلام مسعود احمدی خواهد بود.
در ادامه مراسم، کربلایی حمید احمدی به مداحی خواهد پرداخت و برنامههای ویژهای برای بزرگداشت شخصیت علمی و انقلابی شهید مفتح تدارک دیده شده است.
این مراسم با هدف تجلیل از خدمات و تلاشهای شهید مفتح در حوزه علمیه و دانشگاه، و نیز تبیین نقش ایشان در پیوند حوزه و دانشگاه و توسعه فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند در این مراسم شرکت کنند و از نزدیک در یادبود این شخصیت مؤثر حوزه و دانشگاه حضور یابند.
