به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح با حضور علاقه‌مندان به ایشان و جامعه دانشگاهی، از نماز مغرب آغاز می‌شود و سخنران مراسم حجت‌الاسلام مسعود احمدی خواهد بود.

در ادامه مراسم، کربلایی حمید احمدی به مداحی خواهد پرداخت و برنامه‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت شخصیت علمی و انقلابی شهید مفتح تدارک دیده شده است.

این مراسم با هدف تجلیل از خدمات و تلاش‌های شهید مفتح در حوزه علمیه و دانشگاه، و نیز تبیین نقش ایشان در پیوند حوزه و دانشگاه و توسعه فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند در این مراسم شرکت کنند و از نزدیک در یادبود این شخصیت مؤثر حوزه و دانشگاه حضور یابند.