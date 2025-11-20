به گزارش خبرنگار مهر، آئین نکوداشت و چهلم زنده یاد محمد کاسبی هنرمند پیشکسوت و باسابقه سینما و تلویزیون امروز پنجشنبه ۲۹ آبان در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد.
سیدجواد هاشمی اجرای این مراسم را بر عهده داشت و در سخنانی از ویژگیها و اخلاق زنده یاد محمد کاسبی سخن گفت.
پیمان جبلی محسن برمهانی، وحید جلیلی، سلیم غفوری، علی غفاری، شهریار بحرانی، هوشنگ توکلی، جمشید هاشم پور، فرید سجادی حسینی، محمدحسین لطیفی، علیرضا نجف زاده، حامد فاتحی، مجید زین العابدین، مهران رجبی، رضا بنفشه خواه و جمعی از هنرمندان سینما و تلویزیون در این مراسم حضور داشتند.
محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون در بخشی از این مراسم عنوان کرد: برخی از عزیزان و پیشکسوتان و نابغههای بازیگری ایران تکرارشدنی نیستند؛ یعنی سینما با از دست دادن هر کدام از اینها یتیم میشود و دیگر جایگزینی ندارد.
وی اضافه کرد: محمد کاسبی وقتی سر صحنه میآمد با کلی سوال وارد میشد و بهراحتی هر دیالوگی را نمیپذیرفت؛ او مصداق کلمه «آرتیست» بودن است.
محسن برمهانی معاون سیما نیز در این مراسم درباره ویژگیهای کاسبی به عنوان یک هنرمند متعهد سخن گفت و بیان کرد: برگزاری چنین مراسمهایی به بهانههای مختلف، زنده کردن یاد محمد کاسبی است تا این مشی را همچنان یادآوری بکنیم اولاً برای خودمان و بعد برای دیگران تا ان شاءالله این مسیر ادامه پیدا کند.
