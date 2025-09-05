به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اعلام حجتالاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ارائه پیشنهادات، نکات و مشکلات نهاد کتابخانههای عمومی کشور به جهت رسیدگی و بررسی در مجلس شورای اسلامی، جمعی از کتابداران نهاد کتابخانههای عمومی با ارسال نامهای، خواستار بررسی مشکلات ساختاری، مالی و شغلی کتابداران این نهاد شدند.
این نامه که در سه محور مشکلات ساختاری و مالی، مطالبات صنفی و عدالت سازمانی، مطالبات توسعهای و فرهنگی از سوی جمعی از کتابداران خطاب به حجتالاسلام پژمانفر منتشر شده، بدین شرح است:
باسمه تعالی
ریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر پژمانفر
با سلام و احترام
ما جمعی از کتابداران نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان ساختاری، مالی و شغلی این نهاد، خواستار ورود جدی و قانونی کمیسیون اصل نود به بررسی مشکلات انباشتهای هستیم که نهتنها معیشت و امنیت شغلی کتابداران را تهدید کرده، بلکه مأموریت فرهنگی نهاد را نیز با چالشهای جدی مواجه ساخته است.
متأسفانه ساختار فعلی نهاد کتابخانههای عمومی که پس از جداسازی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شکل گرفته، فاقد انسجام، پاسخگویی و منابع پایدار مالی است. این وضعیت منجر به بروز مشکلات گستردهای شده که در ادامه به استحضار میرسد:
مشکلات ساختاری و مالی
۱ عدم اختصاص منابع مالی پایدار برای اداره نهاد
۲ پرداخت حقوق از محل فصل پنج بهجای فصل یک، که موجب بیثباتی و تبعیض شده است
۳ عدم پرداخت مزایای مصوب قانونی و تأخیرهای مکرر در پرداختها
۴ عدم اعمال سنوات شغلی در احکام حقوقی و بیتوجهی به سابقه خدمت
۵ عدم پرداخت حق بیمه و سنوات سالهای گذشته برای بسیاری از همکاران
۶ عدم افزایش سالیانه رفاهیات مطابق با بخشنامههای اعلامی دولت
۷ عدم دریافت کد پرسنلی رسمی از سازمان امور اداری و استخدامی
مطالبات صنفی و عدالت سازمانی
۱ اعمال فوقالعاده خاص با حداکثر مبلغ ممکن، با توجه به حقوق حداقلی کتابداران در صورت تصویب از سوی دولت
۲ تخصیص اضافهکار ثابت برای کتابداران با توجه به حجم بالای فعالیتها و در راستای رفع تبعیض درونسازمانی
۳ تعیین تکلیف نیروهای ساعتی و تبدیل وضعیت آنان در راستای سازماندهی نیروها و تقویت حقوق و مزایا
۴ ارتقای رتبه و طبقه شغلی بهصورت خودکار و در موعد مقرر
۵ تأثیر واقعی سنوات در افزایش حقوق، بهگونهای که تفاوت تجربه و سابقه در احکام مشهود باشد
۶ لحاظ ساعات آموزشی و فعالیتهای فرهنگی در محاسبه حقوق و مزایا، با هدف تقویت انگیزه و عدالت عملکردی
۷ اعمال مجدد بند «سختی کار» در احکام کتابداران، با توجه به ماهیت خدمات فرهنگی، اجتماعی و روانی این شغل
۸ بازگرداندن بند «کمتر توسعهیافته» برای مناطق محرومی که بدون دلیل از فهرست مشمولان حذف شدهاند
۹ تغییر مدیران کل ناکارآمد و فاقد صلاحیت حرفهای، با هدف ارتقای بهرهوری و پاسخگویی
۱۰ اجرای گردش مدیریتی دورهای برای رؤسا و مسئولان نهاد، بهمنظور جلوگیری از انحصار و تقویت عدالت سازمانی
۱۱ عضویت یک یا دو نفر از کتابداران در هیئت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مطالبات توسعهای و فرهنگی
۱ اختصاص بودجه عمرانی برای ساخت کتابخانههای استاندارد و بهروز
۲ تعیین ریاست هیئت امنای نهاد با ریاست محترم جمهوری برای ارتقای جایگاه ملی
۳ تأمین نیروی انسانی متخصص با اعتبار کافی و جذب هدفمند
۴ الحاق کتابداران به قانون رتبهبندی مشاغل آموزشی و فرهنگی، مشابه معلمان آموزشوپرورش، با هدف ارتقای جایگاه حرفهای، افزایش انگیزه و ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق و مزایا
۵ اعلام تعطیلی دو هفتهای تابستانی برای کتابداران، مشابه سایر نهادهای فرهنگی
جناب آقای پژمانفر، با توجه به وظایف قانونی کمیسیون اصل نود در بررسی تخلفات و ناکارآمدیهای دستگاههای اجرایی، از حضرتعالی تقاضا داریم با دستور بررسی فوری وضعیت نهاد کتابخانهها، گزارشی مستند از مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه فرمائید. همچنین خواستاریم با دعوت از نمایندگان کتابداران، صدای این قشر فرهنگی و مظلوم در جلسات کمیسیون شنیده و راهکارهای اصلاحی در قالب مصوبات قانونی پیگیری شود.
با احترام و امید به اقدام مؤثر
به نمایندگی از کتابداران نهاد کتابخانههای عمومی کشور
به گزارش پایگاه خبری نهاد کتابخانههای عمومی کشور، این نهاد ضمن استقبال از توجه به مشکلات کتابداران در خانه ملت، بر خود وظیفه میداند فارغ از جنبه قانونی و حقوقی موارد مطرحشده در این نامه، این موضوعات را از مراجع ذیصلاح پیگیری کند و همزمان با پیگیری مطالبات کتابداران از طریق خانه ملت، خود نیز با جدیت وضعیت و دغدغههای آنان را دنبال نماید.
در همین راستا پیشنهاد میدهد کارگروهی تخصصی برای بررسی و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای موضوعات مرتبط در خانه ملت تشکیل گردد.
