به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه برگزاری سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در احکام جداگانه‌ای، دبیر، اعضای شورای سیاست‌گذاری و مدیران کمیته‌های تخصصی هفته کتاب نهاد را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، اعضای شورای سیاست‌گذاری هفته کتاب سال ۱۴۰۴ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شرح زیر منصوب شدند:

سیامک محبوب، دبیر هفته کتاب سال ۱۴۰۴ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

محمد خلج، مدیر کمیته اجرایی و عضو شورای سیاست‌گذاری

سیمین محمدپور، مدیر کمیته مالی و عضو شورای سیاست‌گذاری

احسان تدین، مدیر کمیته روابط عمومی و عضو شورای سیاست‌گذاری

یاسر تقوی، مدیر کمیته امور استان‌ها و عضو شورای سیاست‌گذاری

جواد رجبی، مدیر کمیته پشتیبانی و عضو شورای سیاست‌گذاری

سجاد عمرانی، عضو شورای سیاست‌گذاری

روح‌الله منوچهری، عضو شورای سیاست‌گذاری

رحمان ابراهیمی، عضو شورای سیاست‌گذاری

مهدی باغجری، دبیر ستاد خبری هفته کتاب

در بخشی از حکم دبیرکل نهاد خطاب به دبیر هفته کتاب آمده است: «انتظار می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی ارکان نهاد، با در نظر داشتن اقتضائات ایران عزیز، برنامه‌ریزی لازم را به منظور اجرای برنامه‌های خلاقانه، خدمت‌محور و اثربخش، متناسب با تقویت جایگاه «کتابخانه عمومی» به‌عنوان نهادی اجتماعی و تحول‌محور به‌عمل آورید. برنامه‌ریزی دقیق و خلاقانه برنامه‌های هفته‌های کتاب در کتابخانه‌های عمومی کشور و اجرای وزین آیین گرامی‌داشت «روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار» در سطح ملی و استان‌ها و همراهی در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران مورد انتظار است.»