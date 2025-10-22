گامی نو در پیشگیری از پوکی استخوان با ردیابی اسیدهای آمینه خون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طرح تحقیقاتی با عنوان «اندازه‌گیری پروفایل اسیدآمینه‌ها و آسیل‌کارنیتین‌ها در گروهی جمعیتی بالاتر از ۵۰ سال در بوشهر (PocOsteo study)، فاز اول بررسی ارتباط با استئوپروز» توسط فریده رضی، استاد آسیب‌شناسی و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات متابولومیکس و ژنومیکس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، اجرا و در سال ۱۴۰۴ خاتمه یافته است.

این پژوهش با هدف بررسی نقش نشانگرهای متابولیکی در بروز پوکی استخوان و کمک به غربالگری زودهنگام در جمعیت سالمندان طراحی و انجام شده است.

رضی ادامه داد: پوکی استخوان تنها یک بیماری استخوانی نیست، بلکه تغییرات سیستمیک بدن در سطح متابولیتی می‌تواند در بروز آن نقش داشته باشد. نتایج پژوهش ما نشان داد سطوح پایین اسیدهای آمینه والین، لوسین و تیروزین و سطوح بالای گلیسین و سیترولین در سالمندان ایرانی با افزایش خطر ابتلاء به پوکی استخوان مرتبط است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد مسیرهای متابولیکی در افراد مبتلا به پوکی استخوان تغییر یافته و می‌تواند به‌عنوان یک بیومارکر زیستی در غربالگری و پیشگیری زودهنگام مورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر، بررسی این نشانگرهای خونی می‌تواند کمک کند افراد پرخطر پیش از بروز شکستگی‌های استخوانی شناسایی و مداخلات تغذیه‌ای یا دارویی به‌موقع برای آنان طراحی شود.

بر اساس این پژوهش، دو کاربرد مهم این نتایج عبارتند از: ایجاد زیرساخت برای انجام غربالگری متابولیکی پوکی استخوان در سالمندان. ارجاع به‌موقع مراقبین سلامت به متخصصان غدد و تغذیه برای پیشگیری و درمان هدفمند.

رضی در خصوص ادامه مسیر این طرح پژوهشی اظهار کرد: مطالعات مداخله‌ای برای بررسی اثر مکمل‌یاری با اسیدهای آمینه محافظتی و همچنین پژوهش‌های طولی چندمرکزی در گروه‌های مختلف اجتماعی و نژادی می‌تواند به کاربردی‌تر شدن نتایج این تحقیق کمک کند. همچنین حمایت مالی برای توسعه روش‌های سنجش متابولیت‌ها و ثبت آن‌ها به‌عنوان بیومارکر رسمی مورد نیاز است.

این یافته‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تدوین راهنماهای تازه برای غربالگری، مراقبت و تغذیه سالمندان باشد و نقش مهمی در سیاست‌گذاری سلامت، برنامه‌های پیشگیری از شکستگی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان کشور ایفا کند.