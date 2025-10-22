دلاوری: پویش پیشگیری از پوکی استخوان در کاشان و آران و بیدگل آغاز شد

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مهمترین معضلات هموطنان عزیز در سنین پیری پوکی استخوان است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع از ۲۶ مهرماه لغایت ۱۶ آبان به مدت سه هفته برای اطلاع رسانی پویش پیشگیری از پوکی استخوان در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شعار جهانی امسال بی توجهی به سلامت استخوان را متوقف کنیم، انتخاب شده است، ابراز کرد: در دنیا از هر سه زن و از هر پنج مرد بالای ۵۰ سال یک نفر به شکستگی ناشی از شکنندگی استخوان را در طول عمر خود تجربه می‌کند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: این دانشگاه همه ساله با همکاری و جلب مشارکت مردمی به آموزش عمومی جامعه در همه گروه‌های سنی برای پیشگیری از پوکی استخوان می‌پردازد.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت بدنی مطلوب در طول هفته، مصرف شیر، لبنیات و کلسیم، بهره مندی از نور آفتاب روزانه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، اجتناب از مصرف دخانیات، الکل، نوشابه از جمله راههای پیشگیری از پوکی استخوان است.

دلاوری تاکید کرد: در اجرای طرح آزمایشی پیشگیری از پوکی استخوان در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل، زنان بالای ۵۰ سال پرخطر در مراکز و پایگاه‌های خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت شناسایی و به سطوح تخصصی تشخیصی و درمانی ارجاع داده می‌شوند.