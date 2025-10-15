نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که جو خراسان شمالی طی چهارشنبه تا پایان هفته پایدار خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، وزش باد در ساعات بعدازظهر و گاهی افزایش ابر از مهمترین پدیدههای جوی در سطح استان است.
داداشی گفت: از اوایل صبح شنبه بهتدریج از سمت شمالغرب استان افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود و در ارتفاعات نیز احتمال مهگرفتگی وجود دارد.
وی ادامه داد: بر اساس مدلهای گردوغبار، طی امروز و فردا در برخی مناطق بهویژه نیمهغربی استان نفوذ گردوغبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: از نظر دمایی، از فردا تا اوایل هفته آینده کاهش ۲ تا ۴ درجهای دمای بیشینه بهویژه در نیمه شمالی استان پیشبینی میشود.
