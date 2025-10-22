  1. جامعه
  2. شهری
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

آغاز همکاری‌های علمی برای ساماندهی جمعیت سگ‌ها و موش‌های پایتخت

با پیوستن مراجع علمی به فرایند مدیریت حیوانات مضر شهری، فصل تازه‌ای در شیوه‌های کنترل جمعیت سگ‌ها و موش‌ها گشوده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، سال‌هاست مهار جمعیت جانوران مضر شهری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های ثابت مدیریت شهری مطرح است؛ مسئله‌ای چندبعدی که علاوه بر پیامدهای بهداشتی، تبعات محیط‌زیستی و اجتماعی نیز به همراه دارد. اگرچه در گذشته شیوه‌های شیمیایی و فیزیکی راهکارهای اصلی مقابله محسوب می‌شد، امروز رویکرد مبتنی بر دانش، پژوهش و داده‌های دقیق میدانی جایگزین آن نگاه سنتی شده است.

در همین راستا، سازمان مدیریت پسماند با همکاری دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تدوین دستورالعمل‌های تخصصی، طراحی نقشه‌های زیست‌شناختی و ایجاد بانک اطلاعات جامع درباره پراکندگی حیوانات شهری را در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که می‌تواند به الگویی علمی، ایمن و سازگار با محیط‌زیست در مدیریت جمعیت این جانوران تبدیل شود. به طوریکه کارشناسان معتقدند پیوند ظرفیت‌های علمی دانشگاه با توان اجرایی مدیریت شهری، می‌تواند به الگویی ملی در حوزه کنترل گونه‌های شهری بدل شود و کیفیت تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری را به‌طور معناداری ارتقا دهد.

محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در تشریح این همکاری گفت: حضور دانشگاه علوم پزشکی تهران در این عرصه، نقطه عطفی در مدیریت بهداشتی شهر است. این مشارکت به ما کمک می‌کند تا با بهره‌گیری از دانش تخصصی و تجربه میدانی، راهکارهایی مؤثرتر، اصولی‌تر و انسان‌محور ارائه دهیم.

وی افزود: ایجاد بانک اطلاعاتی، تدوین نقشه‌های بیولوژیک، ارتقای آموزش کارشناسان و فرهنگ‌سازی برای شهروندان از محورهای اصلی این برنامه است. امیدواریم این هم‌افزایی به کاهش مخاطرات بهداشتی، بهبود محیط‌زیست شهری و افزایش آرامش روانی شهروندان تهرانی منجر شود.

    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      گربه ها را هم باید کنترل کنید.. منشاء انواع بیماریهای عفونی و مسری هستند
    • يك تهراني IR ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
      0 0
      پاسخ
      زير سيمان سطلهاي زباله و جوي ها پر از موش هاي عظيم الجثه شده است

