آیت الله عبادی زاده: تأمین مسکن از ارکان اصلی حکمرانی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر جایگاه راهبردی عدالت اقتصادی در نظام اسلامی، اظهار کرد: اسلام مسکن، نان و معیشت را از اساسی‌ترین وظایف حکومت می‌داند و جمهوری اسلامی باید در این سه حوزه الگویی کارآمد از حکمرانی دینی ارائه دهد.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار مسکن و اجرای سیاست‌های بازدارنده برای مقابله با احتکار واحدهای مسکونی افزود: اعمال مالیات بر خانه‌های خالی یکی از ابزارهای مؤثر برای کنترل قیمت و افزایش عرضه واقعی مسکن است و انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی با جدیت این سیاست را دنبال کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر توجه ویژه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران تصریح کرد: تبدیل وضعیت شغلی فرزندان شهدا و ایثارگران از مطالبات مهم و به‌حق جامعه ایثارگری است که باید در اولویت برنامه‌های وزارتخانه قرار گیرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از اقشار ضعیف و خانواده‌های ایثارگر، معیار اصلی موفقیت مدیران در نظام اسلامی است و این مسیر باید با روحیه جهادی و نگاه عدالت‌محور دنبال شود.