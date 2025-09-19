  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

مردم در آستانه بازگشایی مدارس به یاری خانواده‌های کم‌برخوردار بشتابند

مردم در آستانه بازگشایی مدارس به یاری خانواده‌های کم‌برخوردار بشتابند

بندرعباس- امام جمعه بندرعباس با تأکید بر لزوم تقویت فرهنگ مواسات در جامعه گفت: مردم در آستانه بازگشایی مدارس به یاری خانواده‌های کم‌برخوردار بشتابند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، از مردم خواست در آستانه بازگشایی مدارس، به شناسایی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار بپردازند و زمینه تحصیل برابر برای تمامی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

وی افزود: تقویت ارتباط خانواده و مدرسه، کلید پرورش نسل آینده و رشد فرهنگی جامعه است.

امام جمعه بندرعباس اظهار کرد: همانطور که مردم ما در پویش‌های مختلف مانند حمایت از غزه و جبهه مقاومت مشارکت می‌کنند، در آستانه سال تحصیلی جدید نیز باید به یاری خانواده‌های کم‌درآمد بشتابند و نیازهای آموزشی دانش‌آموزان محروم را تأمین کنند.

وی به مردم توصیه کرد: در محله‌های خود دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی کرده و با کمک‌های مالی یا تهیه لوازم‌التحریر، آنان را در آغاز سال تحصیلی یاری رسانند.

تاکید بر آشنایی دانش‌آموزان با فضای معنوی و انقلابی نماز جمعه

عبادی‌زاده همچنین حضور دانش‌آموزان در نمازهای جمعه را امری ارزشمند دانسته و گفت: نماز جمعه بهترین فرصت برای آشنایی نوجوانان با فضای معنوی و انقلابی جامعه است. حضور در کنار بزرگان و افراد با تجربه باعث تقویت هویت و اعتماد به نفس دانش‌آموزان می‌شود و این موضوع تأثیر زیادی در تربیت و رشد شخصیت آنها خواهد داشت.

وی افزود: باید ارتباط میان مدرسه و نماز جمعه تقویت شود تا دانش‌آموزان با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند.

ضرورت ارتباط مستحکم میان خانواده و مدرسه

آیت الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ارتباط مستمر و پایدار میان خانواده و مدرسه تأکید کرد و گفت: انجمن اولیا و مربیان باید همچون دو بال برای آموزش و تربیت فرزندان عمل کنند. هرچه این ارتباط تقویت شود، زمینه رشد و موفقیت نسل جوان فراهم‌تر خواهد شد.

وی در ادامه از معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش برای تلاش‌هایشان در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده تشکر کرده و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تضمین فردای روشن کشور است.

انتقاد از تحریفات رسانه‌های معاند در خصوص شهدا و دفاع مقدس

عبادی‌زاده همچنین با انتقاد از تلاش‌های رسانه‌های معاند برای تحریف تاریخ دفاع مقدس، گفت: برخی از دشمنان به دنبال این هستند که به شهدا و ایثارگران ما برچسب ملی‌گرایی بدون دین بزنند. دفاع مقدس ترکیبی از ملی‌گرایی و دیانت بود و باید مراقب باشیم که به نیت‌های پاک رزمندگان و خانواده‌های شهدا آسیب نرسانند.

کد خبر 6594443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها