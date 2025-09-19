به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، از مردم خواست در آستانه بازگشایی مدارس، به شناسایی و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار بپردازند و زمینه تحصیل برابر برای تمامی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

وی افزود: تقویت ارتباط خانواده و مدرسه، کلید پرورش نسل آینده و رشد فرهنگی جامعه است.

امام جمعه بندرعباس اظهار کرد: همانطور که مردم ما در پویش‌های مختلف مانند حمایت از غزه و جبهه مقاومت مشارکت می‌کنند، در آستانه سال تحصیلی جدید نیز باید به یاری خانواده‌های کم‌درآمد بشتابند و نیازهای آموزشی دانش‌آموزان محروم را تأمین کنند.

وی به مردم توصیه کرد: در محله‌های خود دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی کرده و با کمک‌های مالی یا تهیه لوازم‌التحریر، آنان را در آغاز سال تحصیلی یاری رسانند.

تاکید بر آشنایی دانش‌آموزان با فضای معنوی و انقلابی نماز جمعه

عبادی‌زاده همچنین حضور دانش‌آموزان در نمازهای جمعه را امری ارزشمند دانسته و گفت: نماز جمعه بهترین فرصت برای آشنایی نوجوانان با فضای معنوی و انقلابی جامعه است. حضور در کنار بزرگان و افراد با تجربه باعث تقویت هویت و اعتماد به نفس دانش‌آموزان می‌شود و این موضوع تأثیر زیادی در تربیت و رشد شخصیت آنها خواهد داشت.

وی افزود: باید ارتباط میان مدرسه و نماز جمعه تقویت شود تا دانش‌آموزان با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر آشنا شوند.

ضرورت ارتباط مستحکم میان خانواده و مدرسه

آیت الله عبادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت ارتباط مستمر و پایدار میان خانواده و مدرسه تأکید کرد و گفت: انجمن اولیا و مربیان باید همچون دو بال برای آموزش و تربیت فرزندان عمل کنند. هرچه این ارتباط تقویت شود، زمینه رشد و موفقیت نسل جوان فراهم‌تر خواهد شد.

وی در ادامه از معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش برای تلاش‌هایشان در زمینه تعلیم و تربیت نسل آینده تشکر کرده و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، تضمین فردای روشن کشور است.

انتقاد از تحریفات رسانه‌های معاند در خصوص شهدا و دفاع مقدس

عبادی‌زاده همچنین با انتقاد از تلاش‌های رسانه‌های معاند برای تحریف تاریخ دفاع مقدس، گفت: برخی از دشمنان به دنبال این هستند که به شهدا و ایثارگران ما برچسب ملی‌گرایی بدون دین بزنند. دفاع مقدس ترکیبی از ملی‌گرایی و دیانت بود و باید مراقب باشیم که به نیت‌های پاک رزمندگان و خانواده‌های شهدا آسیب نرسانند.