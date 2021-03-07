مسئولان در تأمین مسکن و اشتغال جامعه ایثارگران تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر یکشنبه در دیدار معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با اشاره به اینکه دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران از وظایف مهم مسئولان و مدیران است، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز را مدیون از خودگذشتگی این افراد هستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در دیدار با خانواده شهدا باید رهبر معظم انقلاب را سرلوحه قرار دهیم، افزود: رهبری بارها در بیانات خود به اهمیت توجه، رسیدگی و حمایت از خانواده‌های شهدا تأکید کرده است.

آیت الله فلاحتی خدمت به خانواده شهدا را دارای پاداش الهی عنوان کرد و گفت: خادمان به شهدا، خانواده‌ها معظم آنها، ایثارگران و جانبازان اجر خود را از شهدا دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه توجه به خانواده شهدا زمینه استحکام هر چه بیشتر نظام اسلامی را فراهم می‌کند، تصریح کرد: در طول سال‌های گذشته اقدامات و خدمات خوبی به خانواده شهدا و ایثارگران ارائه شده اما کافی نیست.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه در نظام اسلامی توجه به خانواده شهدا و جامعه ایثارگران یک ارزش محسوب می‌شود، اضافه کرد: مسئولان باید در راستای رفع مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران به ویژه در حوزه مسکن و اشتغال تلاش مضاعف داشته باشند.

وی با اشاره به تفاهم نامه‌های امضا شده در جهت تأمین مسکن و ایجاد اشتغال برای جامعه ایثارگران، گفت: مسئولان استان گیلان باید در تحقق این تفاهم نامه‌ها تلاش بیشتری انجام دهند.