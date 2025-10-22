محمدبیگی: توافق برجام نتیجه اعتماد اشتباه به غرب بود

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به پایان رسمی توافق هسته‌ای برجام اظهار کرد: ملت ایران با پایمردی، رشادت و ایثار، پای آرمان‌های امامین انقلاب و شهدا ایستاد و در برابر همه فشارها مقاومت کرد.

وی افزود: در ارزیابی ۱۰ سال اخیر، روسیاهی تاریخ متعلق به کسانی است که امنیت ملی و منافع کشور را با جناح‌بازی‌ها، مطامع شخصی و جریان‌های غرب‌زده معامله کردند. این افراد خائنین به وطن و غرب‌گدایانی بودند که قبله‌شان غرب بود و امروز بازندگان اصلی این ماجرا هستند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس با اشاره به خروج خیانت‌بار آمریکا از برجام گفت: بارها در بیانات مقام معظم رهبری نسبت به غیرقابل اعتماد بودن مذاکره با آمریکا هشدار داده شده بود و امروز پیش‌بینی‌های ایشان به‌طور کامل محقق شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه با اشاره به نقش اروپا در روند مذاکرات، خاطرنشان کرد: اروپایی‌ها در قالب بازی پلیس بد و خوب، در کنار آمریکا عمل کردند و با بی‌صداقتی و بی‌عملی خود، بار دیگر بدعهدی‌شان را در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت کردند.

محمدبیگی تصریح کرد: پس از ۱۰ سال رنجی که طراحان و مدافعان برجام بر ملت تحمیل کردند، دستگاه قضائی باید نسبت به خیانت محرز آنان در سطوح مختلف رسیدگی کند. این افراد باید پاسخگوی اتلاف وقت کشور، عقب‌ماندگی‌های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کاهش اعتماد عمومی باشند. شکایت‌های نمایندگان مجلس از عاملان برجام همچنان در قوه قضائیه موجود است و لازم است از سوی هر سه قوه پیگیری شود.

وی ضمن قدردانی از کشورهای دوست و هم‌پیمان، به‌ویژه چین و روسیه، گفت: از قاطعیت روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در اعلام پایان قطعنامه ۲۲۳۱ قدردانی می‌کنیم. توسعه مراودات اقتصادی و پیمان‌های چندجانبه مانند بریکس و شانگهای از مهم‌ترین اولویت‌های آینده سیاست خارجی کشور است.

محمدبیگی با تأکید بر لزوم خروج از وابستگی به دلار افزود: وزارت امور خارجه باید به جای تمرکز بر برجام‌ها و CFTهای بی‌فایده، از طریق گسترش رایزنی‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و دارای منافع مشترک، عملیات‌های راهبردی برای رونق تولید، صادرات و دیپلماسی اقتصادی طراحی کند.

نماینده مردم قزوین در مجلس در پایان تأکید کرد: همه باید گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب و مجری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشند. عزت، استقلال و شرف ایرانی اسلامی قابل معامله نیست و با توکل به خداوند، صبر و تلاش، آینده از آن ملت ایران است.