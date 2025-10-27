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۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۵۰

محمدبیگی: دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی می شود

محمدبیگی: دو رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه‌اندازی می شود

قزوین – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از موافقت وزارت بهداشت با ایجاد دو رشته تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی قزوین خبر داد.

فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در راستای توسعه ظرفیت آموزشی حوزه سلامت گفت: با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو رشته «پرستاری داخلی – جراحی» در مقطع کارشناسی ارشد و «بهداشت مدارس» در مقطع کارشناسی به مجموعه رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزوده شد و در سال تحصیلی آینده پذیرش دانشجو در این رشته‌ها آغاز خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی این رشته‌ها در راستای پاسخ به نیازهای واقعی نظام سلامت استان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده و می‌تواند زمینه تربیت نیروهای متخصص برای مراکز درمانی و آموزشی استان را فراهم کند.

محمدبیگی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه‌های بهداشت و پرستاری تأکید کرد: توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه، یکی از سیاست‌های کلان حوزه سلامت است و دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این زمینه گام مهمی برداشته است.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس همچنین گفت: در کنار ارتقای کمی رشته‌ها، تجهیز امکانات آموزشی، توسعه زیرساخت‌های خوابگاهی و به‌روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی نیز از اولویت‌های مهمی است که برای افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6635670

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