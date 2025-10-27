فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در راستای توسعه ظرفیت آموزشی حوزه سلامت گفت: با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو رشته «پرستاری داخلی – جراحی» در مقطع کارشناسی ارشد و «بهداشت مدارس» در مقطع کارشناسی به مجموعه رشته‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین افزوده شد و در سال تحصیلی آینده پذیرش دانشجو در این رشته‌ها آغاز خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی این رشته‌ها در راستای پاسخ به نیازهای واقعی نظام سلامت استان و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی انجام شده و می‌تواند زمینه تربیت نیروهای متخصص برای مراکز درمانی و آموزشی استان را فراهم کند.

محمدبیگی با اشاره به کمبود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه‌های بهداشت و پرستاری تأکید کرد: توسعه رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز جامعه، یکی از سیاست‌های کلان حوزه سلامت است و دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این زمینه گام مهمی برداشته است.

نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس همچنین گفت: در کنار ارتقای کمی رشته‌ها، تجهیز امکانات آموزشی، توسعه زیرساخت‌های خوابگاهی و به‌روز رسانی تجهیزات آزمایشگاهی نیز از اولویت‌های مهمی است که برای افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی قزوین پیگیری خواهد شد.