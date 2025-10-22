دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با رأی دبیران شورای صنفی دانشجویان، بشری زارعی محمودآبادی با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مدت یک سال انتخاب شد.

جلسه دبیران شورای صنفی دانشجویان دانشگاه، سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴ با حضور دکتر فرهاد حبیبی، مدیر امور دانشجویی دانشگاه و دبیران شورای صنفی دانشجویان در سالن شورا تشکیل شد.

بر این اساس، پس از معرفی دبیران منتخب واحدهای مختلف دانشگاهی، با فرصتی که به ایشان داده شد، پس از مشورت و رای گیری، بشری زارعی محمودآبادی دبیر شورای صنفی دانشکده پزشکی با کسب بیشترین رای به عنوان دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه و سیدآرش موسوی دبیر خوابگاه سمیه و آریان خداکرمی دبیر خوابگاه کوی پسران به عنوان اعضای هیئت نظارت بر شورای صنفی انتخاب شدند.

شانزدهمین انتخابات شورای صنفی دانشجویان و دستیاران دانشگاه، تیرماه به صورت الکترونیکی برگزار شد و در آن دانشجویان دانشگاه، ۷۵ نفر را به عنوان نمایندگان خود انتخاب کردند.

قابل ذکر است دبیری شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در دوره قبل را علیرضا دهقانی احمدآبادی برعهده داشت.