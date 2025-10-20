اعلام شرایط برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان علامه در آبان ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، ر این اطلاعیه آمده است: «به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی واجد شرایط و علاقه‌مند به شرکت در انتخابات شورای صنفی دانشجویان می‌رساند؛ به منظور ضابطه‌مند کردن و نهادینه شدن مشارکت دانشجویان در زمینۀ برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای امور صنفی- رفاهی دانشجویان، تعامل میان دانشجویان و مسئولان دانشگاه در راستای انعکاس دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر و تقویت نقش دانشجویان در توسعه فعالیت‌های صنفی- رفاهی، شرایط انتخابات شورای صنفی دانشجویان در سال ۱۴۰۴ طبق جدول زمان‌بندی شده در فایل پیوست اعلام می‌شود.»

دانشجویان می‌توانند ضمن مطالعه دقیق آئین‌نامه و شیوه‌نامه انتخابات شورای صنفی دانشجویان، جهت اعلام داوطلبی و ثبت‌نام در انتخابات در تاریخ گفته شده، به سایت معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند.

آئین‌نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور

شیوه‌نامه اجرایی شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های کشور

جدول زمان‌بندی فعالیت‌های انتخابات شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی

ثبت‌نام کاندیداها: از تاریخ ۴ تا ۶ آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت ۳ روز کاری، ساعت ۸ صبح تا ۱۴

زمان انتخابات: ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷