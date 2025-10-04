 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خواستار استانداردهای ایمنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

حادثه تلخ و دردناک جان باختن محمد امین کلاته، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران در اثر انفجار کپسول هیدروژن در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکده مواد و متالورژی، بار دیگر ضعف جدی و نگران‌کننده در حوزه ایمنی آزمایشگاه‌ها را آشکار ساخت. چنین رخدادهایی نه صرفاً یک «اتفاق ناخواسته»، بلکه نتیجه فقدان ساختار و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ایمنی، آموزش و نظارت هستند.

دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین دانشگاه کشور موظف است شرایطی فراهم آورد که هیچ‌یک از دانشجویان و پژوهشگران در مسیر علمی خود، قربانی نبود استانداردهای اولیه ایمنی نشوند.

این حادثه نشان می‌دهد که:

- نبود سیستم‌های HSE کارآمد و فعال در دانشکده‌ها به شدت احساس می‌شود.

- فرهنگ و آموزش ایمنی در میان دانشجویان، کارکنان و حتی برخی اساتید جایگاه بایسته ندارد.

- بسیاری از آزمایشگاه‌ها فاقد زیرساخت‌های ایمنی استاندارد، تجهیزات حفاظتی کافی و پروتکل‌های واکنش اضطراری هستند.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران اعلام می‌کند:

۱. دانشگاه تهران باید به سرعت نسبت به تشکیل کمیته‌ای مستقل برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و انتشار عمومی نتایج آن اقدام کند.

۲. تمامی دانشکده‌ها و آزمایشگاه‌ها باید تحت بازنگری فوری ایمنی قرار گیرند و استانداردهای HSE به‌طور کامل در آنها اجرا شود.

۳. برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری ایمنی برای تمامی دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه‌ها باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

۴.مسئولان مستقیم این حادثه باید شناسایی، معرفی و از مسئولیت برکنار شوند؛ مماشات در این زمینه به هیچ وجه پذیرفته نیست.

۵. هیئت رئیسه دانشگاه موظف است برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ارائه دهد و در برابر جامعه دانشجویی پاسخگو باشد.

تأکید می‌کنیم که این خواسته‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای صیانت از جان دانشجویان و آینده علمی کشور است. هرگونه تعلل و بی‌توجهی به معنای پذیرش خطر وقوع فجایع مشابه خواهد بود.

شورای صنفی به نمایندگی از دانشجویان اعلام می‌کند که تا زمان اجرای کامل پروتکل‌های ایمنی و برکناری مسئولان این حادثه، جامعه دانشجویی کوتاه نخواهد آمد.