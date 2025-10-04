  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خواستار استانداردهای ایمنی شد

 شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خواستار استانداردهای ایمنی شد

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران با انتشار بیانیه‌ای در خصوص درگذشت محمد امین کلاته خواستار ایمنی، آموزش و نظارت در دانشگاه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

حادثه تلخ و دردناک جان باختن محمد امین کلاته، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه تهران در اثر انفجار کپسول هیدروژن در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکده مواد و متالورژی، بار دیگر ضعف جدی و نگران‌کننده در حوزه ایمنی آزمایشگاه‌ها را آشکار ساخت. چنین رخدادهایی نه صرفاً یک «اتفاق ناخواسته»، بلکه نتیجه فقدان ساختار و برنامه‌ریزی دقیق در حوزه ایمنی، آموزش و نظارت هستند.

دانشگاه تهران به عنوان معتبرترین دانشگاه کشور موظف است شرایطی فراهم آورد که هیچ‌یک از دانشجویان و پژوهشگران در مسیر علمی خود، قربانی نبود استانداردهای اولیه ایمنی نشوند.
این حادثه نشان می‌دهد که:

- نبود سیستم‌های HSE کارآمد و فعال در دانشکده‌ها به شدت احساس می‌شود.

- فرهنگ و آموزش ایمنی در میان دانشجویان، کارکنان و حتی برخی اساتید جایگاه بایسته ندارد.

- بسیاری از آزمایشگاه‌ها فاقد زیرساخت‌های ایمنی استاندارد، تجهیزات حفاظتی کافی و پروتکل‌های واکنش اضطراری هستند.

شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تهران اعلام می‌کند:

۱. دانشگاه تهران باید به سرعت نسبت به تشکیل کمیته‌ای مستقل برای بررسی دقیق ابعاد حادثه و انتشار عمومی نتایج آن اقدام کند.

۲. تمامی دانشکده‌ها و آزمایشگاه‌ها باید تحت بازنگری فوری ایمنی قرار گیرند و استانداردهای HSE به‌طور کامل در آنها اجرا شود.

۳. برگزاری دوره‌های آموزشی اجباری ایمنی برای تمامی دانشجویان و پرسنل آزمایشگاه‌ها باید در دستور کار فوری قرار گیرد.

۴.مسئولان مستقیم این حادثه باید شناسایی، معرفی و از مسئولیت برکنار شوند؛ مماشات در این زمینه به هیچ وجه پذیرفته نیست.

۵. هیئت رئیسه دانشگاه موظف است برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و شفاف برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی ارائه دهد و در برابر جامعه دانشجویی پاسخگو باشد.

تأکید می‌کنیم که این خواسته‌ها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای صیانت از جان دانشجویان و آینده علمی کشور است. هرگونه تعلل و بی‌توجهی به معنای پذیرش خطر وقوع فجایع مشابه خواهد بود.

شورای صنفی به نمایندگی از دانشجویان اعلام می‌کند که تا زمان اجرای کامل پروتکل‌های ایمنی و برکناری مسئولان این حادثه، جامعه دانشجویی کوتاه نخواهد آمد.

کد خبر 6610935
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها