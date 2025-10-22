مشاهده آثار شکنجه شدید برپیکرهای شهدای فلسطینی؛«فورا تحقیقات آغاز شود»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه اعلام کرد که باید تحقیقات بین المللی فوری در خصوص آثار برجای مانده از شکنجه روی پیکرهای شهدای فلسطینی انجام شود.
این نهاد بین المللی تاکید کرد که پیکرهای ۱۲۰ شهید فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی تحویل داده شده و آثار شکنجههای شدید و اعدامهای میدانی بر روی این پیکرها دیده میشود.
نهاد مذکور تصریح کرد که رد طناب روی گردنهای این پیکرها و گلولههای شلیک شده به آنها از فاصله نزدیک کاملاً مشخص است. همچنین دستها و پاهای آنها با سیم بسته شده و برخی از این پیکرها زیر تانکها انداخته شدهاند. استخوانهای آنها شکسته و سوختگیهای شدیدی به چشم میخورد. این افراد به مرگ طبیعی جان ندادهاند بلکه به شهادت رسیدهاند. تنها شش پیکر از میان ۱۲۰ پیکر تحویل داده شده شناسایی شدهاند.
