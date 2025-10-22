به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، نیروهای امنیتی مقاومت فلسطین با نام «رادع» یک عملیات دقیق علیه مزدوران گروهک تروریستی یاسر ابوشباب در جنوب نوار غزه انجام دادند.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور به بازداشت تعدادی از مزدوران رژیم صهیونیستی در این منطقه و مصادره تجهیزات نظامی آنها که برای اهداف خرابکارانه استفاده می‌شد انجامید.

یک منبع امنیتی تاکید کرد که این عملیات بعد از دریافت اطلاعات دقیق از رصد تحرکات عناصر مذکور طی روزهای گذشته انجام شد.

لازم به ذکر است، گروهک یاسر ابوشباب یک باند جنایتکار محلی در داخل غزه است که با حمایت نظامیان صهیونیست اقدام به حمله به مراکز توزیع کمک‌های بشردوستانه و تبدیل کردن این مناطق به صحنه‌های کشتار جمعی می‌کردند. این مزدوران مأموریت‌های دیگری هم برای ایجاد آشوب و هرج و مرج انجام می‌دهند.

