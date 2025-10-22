به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، احمد مسعود مدیر مرکز مربوط به مفقودین در فلسطین اعلام کرد که برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تعداد افراد ناپدید شده در نوار غزه به شش هزار تن می‌رسد.

وی افزود: ما با مشکلات و چالش‌های فراوانی در مسیر جمع آوری اطلاعات در خصوص این افراد رو به رو هستیم.

مسعود تصریح کرد: بخش زیادی از این افراد ناپدید شده را جوانان تشکیل می‌دهند.

لازم به ذکر است که علاوه بر آنکه تعداد زیادی از پیکرهای شهدای فلسطینی همچنان زیر آوار قرار دارد نظامیان صهیونیست در جریان حمله به نوار غزه صدها فلسطینی را به بهانه‌های مختلف ربودند.