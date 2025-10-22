  1. بین الملل
بیانیه دفتر نتانیاهو درباره اجساد اسرای صهیونیست

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص عملیات تحویل گرفتن اجساد ۲ اسیر صهیونیست دیگر بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تل آویو اجساد ۲ اسیر صهیونیست دیگر را از صلیب سرخ تحویل گرفته است.

از زمان اجرای آتش بس در نوار غزه تاکنون نیروهای مقاومت با وجود دشواری‌های بسیار در مسیر پیدا کردن اجساد اسرای صهیونیست و بیرون کشیدن آنها از زیر آوار به تعهدات خود عمل کرده و اجساد ۱۶ اسیر را تحویل داده‌اند.

این در حالی است که اشغالگران صهیونیست با بهانه جویی های مختلف حملات خود را علیه نوار غزه متوقف نکرده و ادامه می‌دهند.

شب گذشته ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که گردان‌های قسام شاخه نظامی جنبش حماس اجساد دو اسیر صهیونیست را تحویل صلیب سرخ داده است.

