فرحبخش: ۲۵۰۰ بسته ارتزاق در مدارس عشایری و روستایی کرمان توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، گفت: تعداد ۲۵۰۰ بسته ارزاق غذایی به مدارس شبانهروزی متوسطه اول و دوم در مناطق روستایی و عشایری استان کرمان ارسال شد که این اقدام در قالب پویش «مهرانه علوی» و با حمایت بنیاد علوی صورت گرفت.
وی با اشاره به اهمیت توجه به مدارس شبانهروزی افزود: تأمین تغذیه سالم برای دانشآموزان این مدارس نهتنها به بهبود وضعیت جسمی و روحی آنان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ایجاد انگیزه برای ادامه تحصیل دارد.
وی افزود: بنیاد علوی با اختصاص اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، گام مؤثری در حمایت از دانشآموزان مناطق محروم برداشته است و این بستههای ارزاق شامل اقلام غذایی ضروری هستند که با رعایت استانداردهای تغذیهای تهیه شدهاند.
فرحبخش، تأکید کرد: توجه به مدارس شبانهروزی بهویژه در مناطق عشایری و روستایی، اقدامی راهبردی در راستای عدالت آموزشی و جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان است و امیدواریم با استمرار این پویش، شاهد بهبود شرایط تحصیل و زندگی دانشآموزان در سراسر استان کرمان باشیم.
نظر شما