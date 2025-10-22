  1. جامعه
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

۲۲۹۹ ثبت نام در بخش اصلی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت

براساس اعلام دبیرخانه سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۲۹۹ ثبت نام در بخش اصلی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت صورت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام دبیرخانه سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت، تا پایان مهلت شرکت در سومین دوره این رویداد، حدود ۲۲۹۹ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم سمن‌ها، ۴۷ فرم شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاه اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران توسط متقاضیان شرکت در این رویداد تکمیل شده است.

همچنین فرایند ارزیابی هم‌زمان با پایان مهلت ثبت‌نام آغاز شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته داوری‌ها تا نیمه آبان به پایان خواهد رسید و منتخبین نهایی ۲۴ آبان معرفی شوند.

کد خبر 6630549

