رویداد جامعه پرداز؛ محفلی برای هم افزایی فعالان حوزه خانواده و جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به ضرورت هم افزایی در میان فعالان حوزه خانواده و جمعیت، بنیاد ملی خانواده با همکاری ستاد جوانی جمعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رویداد ملی جامعه پرداز را با حضور ۳۰۰۰ مجموعه مردمی از سراسر کشور در روز پنجشنبه ۸ آبان ماه در محل مصلای حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌کند. لذا نشست خبری به منظور معرفی این رویداد، صبح امروز برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عزت‌زمانی معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در این نشست خبری با اشاره به محوریت خانواده و جایگاه زن در کانون خانواده، اظهار کرد: مسئله خانواده و نقطه محوری آن، جایگاه زن و نسبتی است که با تقویت سرمایه اصلی دشمن برای تحقق اهداف خود در تقابل با حرکت ملت ایران دارد و از این طریق انسانیت، حقیقت و سرمایه انسانی را به چالش می‌کشد.

وی با تأکید بر جایگاه زن و مادر به عنوان نقطه عطف اثرگذاری، افزود: در کشورمان با افتخار، به برکت اسلام عزیز و به برکت انقلاب اسلامی، خانواده همچنان بزرگترین سرمایه و پیشران همه اتفاقات بزرگ در عرصه‌های مختلف است. لذا حضور، بروز و نقش‌آفرینی مجموعه‌ها، نهادها و گروه‌های مختلف مردمی با شناخت دقیق از صحنه مبارزه با جبهه‌ای که خانواده را نشانه گرفته، ضروری است.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ذره‌ای از هویت خانوادگی باقی مانده باشد، آرام آرام با سیاست‌ها و نظاماتی که دستگاه شیطان برای فروپاشی این فرهنگ و تمدن طراحی کرده، از بین خواهد رفت. اما در ایران اسلامی، الحمدلله برکت خانواده و حضور خانواده و نقش‌آفرینی مادران و زنان، پیشران همه حرکت‌ها در این کشور است.

حجت‌الاسلام زمانی با بیان اینکه سرمایه‌های مختلفی از مجموعه‌ها با شناخت وارد میدان شده و نقش‌آفرینی می‌کنند، گفت: شناسایی اولیه توسط دوستان ما در بنیاد خانواده و مجموعه‌های مرتبط، به ده‌ها هزار مجموعه فعال در سطوح و نقش‌آفرینی‌های مختلف در حوزه خانواده منجر شده که این امر شگفت‌آور است.

وی تصریح کرد: گروه‌های مردمی با احساس دغدغه و انگیزه‌های درونی در حوزه خانواده که شامل مسائل مختلفی مانند فرزندآوری، هویت زن، ازدواج، مبارزه با طلاق و امثال اینها می‌شود، فعالیت می‌کنند. در طول این مدت، فرایندهای مختلفی در زمینه شناسایی و حمایت از مجموعه‌ها صورت گرفته است.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ما به عنوان بخشی از حکومت اسلامی معتقدیم نظام اسلامی و اساساً اعتقاد ما بر این است و بلکه دستور رهبر معظم انقلاب نیز بر این تأکید دارد که حل مسائل کلیدی جز با حضور و نقش‌آفرینی مردم میسر نیست، اظهار داشت: در سطح بالاتر، حلقه‌های میانی شکل‌گرفته در حوزه خانواده نیز این امر به شدت مورد توجه بوده است.

حجت‌الاسلام زمانی با اشاره به نقطه عطف این حرکت، یعنی قانون خانواده و جوانی جمعیت، گفت: این قانون تلاش کرده تا حوزه‌های مختلف مرتبط با خانواده را از مسئله ازدواج تا کامل شدن ظرفیت خانه و خانواده پوشش دهد. برخی از مواد این قانون توجه ویژه‌ای به مسئله حمایت از گروه‌ها و مجموعه‌های مردمی دارد.

وی به ماده ۳۱ این قانون اشاره کرد و افزود: این ماده در واقع تلاش می‌کند اولاً شناسایی دقیقی از ظرفیت‌های مردمی در این زمینه شکل گیرد، دوماً ظرفیت‌های حمایتی شناسایی شود و سوماً آیین‌نامه‌های متناسب برای حمایت دستگاه‌ها و مجموعه‌ها تدوین گردد تا تمرکز بیشتری بر این حوزه صورت پذیرد.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دوستان ما در حوزه خانواده از سال‌ها قبل کار شناسایی و ارتباط با گروه‌ها را شروع کرده‌اند و بانک اطلاعاتی خیلی خوبی شکل گرفته است، گفت: امسال نیز پس از ابلاغ و شناسایی و دعوت از همه این مجموعه‌ها، ارتباط با آنان برقرار شده که بخش مهمی از آنها برای حضور در رویداد پیش‌رو در تهران اعلام آمادگی کرده‌اند.

حجت‌الاسلام زمانی از همه مجموعه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ولی هنوز ارتباط برقرار نکرده‌اند، دعوت کرد تا حداکثر تا هفته آینده برای ثبت‌نام و ارتباط مراجعه کنند. وی افزود: این ارتباط از طریق سامانه‌های مرتبط و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونی دستگاه‌ها و حمایت از گروه‌های مردمی شکل خواهد گرفت.

وی با اشاره به فعال بودن سامانه‌های مرتبط در این زمینه، گفت: در خود سازمان تبلیغات اسلامی، مجموعه‌هایی در حوزه فرزندآوری و خانواده فعالیت می‌کنند. از این گروه‌ها دعوت می‌کنم طرح‌های خود را ارائه دهند تا مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد و پس از آن، فرصت ارتباط و تأمین منابع برای آنان فراهم شود.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تقریباً هیچ گروهی که با حوزه‌های مرتبط فعالیت کند و دست خالی بازگشته باشد، وجود ندارد، گفت: ما چندین بار این آئین‌نامه‌ها را خدمت دوستان در ستاد ملی و سایر جاها عرضه کرده‌ایم، اما همه آنان موظف هستند بخش‌های حمایتی خود و ظرفیت‌هایی را برای پای کار آوردن گروه‌های مردمی و ظرفیت‌های مردمی حوزه خانواده بسیج کنند.

حجت‌الاسلام زمانی ابراز امیدواری کرد که این رویداد کمکی باشد تا هم مسئولین حضور پیدا کنند، هم ظرفیت‌ها دیده شوند و هم عرصه‌هایی که گاهی برخی مجموعه‌ها خود را غیرمرتبط می‌پندارند، شناسایی شود.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های مالی ارزشمند در برخی نهادها و مجموعه‌های اقتصادی، گفت: این مجموعه‌ها نیز مکلف هستند از گروه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه خانواده حمایت کنند و اگر این امر محقق شود، بخش مهمی از مشکلات حل خواهد شد.

معاون امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به پیام‌های رهبر معظم انقلاب، گفت: این پیام‌ها مشکلات بزرگی را در سطح کشور نشان می‌دهد و ما باید از این دارایی و سرمایه به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.