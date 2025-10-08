تغییر رویکرد آموزش ازدواج در چارچوب قانون جوانی جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره کشوری آموزش مربیان ازدواج با رویکردی نوین و مبتنی بر قانون جوانی جمعیت، به همت مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت برگزار شد.

بتول نامجو، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در سرفصل‌های آموزشی هنگام ازدواج اظهار کرد:در سال‌های اخیر، مرکز جوانی جمعیت با هدف بازنگری و به‌روزرسانی محتوای آموزشی ازدواج، گام‌هایی اساسی برداشته است. پیش از این، محتوای دوره‌های آموزشی ازدواج عمدتاً شامل موضوعاتی مانند تنظیم خانواده و پیشگیری از بارداری بود که با اهداف و رویکردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم‌راستا نبود.

وی افزود: اکنون کلیه محتوای آموزشی متناسب با الزامات این قانون، بازنویسی شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است. بر همین اساس، برنامه‌ای مدون برای آموزش مربیان تدوین شده که اولین دوره آن هم‌اکنون در حال برگزاری است.

نامجو با بیان اینکه در هر دوره آموزشی، حدود ۱۵۰ نفر از دانشگاه‌ها شرکت خواهند کرد، گفت:در حال حاضر نمایندگان ۲۲ دانشگاه علوم پزشکی در این دوره حضور دارند و در آینده نزدیک، سایر دانشگاه‌ها نیز در این طرح ملی مشارکت خواهند داشت. این افراد پس از گذراندن دوره و موفقیت در آزمون‌ها، به‌عنوان مربی ازدواج در مراکز آموزش هنگام ازدواج فعالیت خواهند کرد.

به گفته وی، سرفصل‌های آموزشی جدید شامل موضوعاتی چون فرزندآوری، مهارت‌های زندگی، احکام حقوق زوجین و همچنین عوارض اقلام پیشگیری از بارداری است که زوجین معمولاً در مواجهه با آن‌ها نیاز به راهنمایی و آموزش دارند.

نامجو در پایان ابراز امیدواری کرد این دوره‌ها با موفقیت برگزار شود و مربیان تربیت‌شده بتوانند با دانش به‌روز، نقش موثری در آموزش زوجین ایفا کنند. وی تأکید کرد که برای سنجش اثربخشی این دوره، آزمون‌هایی در مراحل مختلف برگزار می‌شود و تنها افرادی که نمره لازم را کسب کنند، گواهی رسمی دریافت خواهند کرد.