هشدار مؤمنی درباره تبعات کاهش جمعیت؛ ایرانِ ۱۴۸۰ کمتر از ۴۰ میلیون نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در ادامه نشست سراسری استانداران که با حضور مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به روند فعلی رشد جمعیت گفت: اگر روند فعلی کاهش جمعیت ادامه پیدا کند، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به کمتر از ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید و این یک خطر هویتی و تمدنی است.
وی افزود: این مسئله تنها محدود به موضوعات اقتصادی نیست و بخش مهمی از آن به مسائل فرهنگی و اجتماعی مرتبط است. امروز کمتر بچهدار شدن به نوعی پرستیژ تبدیل شده است و باید با اقدامات فرهنگی و اجتماعی مناسب، این روند را اصلاح کنیم.
مؤمنی تصریح کرد: تسهیلات و تشویقهای اقتصادی لازم در حال ارائه است، اما بدون اصلاح نگرشها و عوامل فرهنگی، این اقدامات کافی نخواهد بود.
وی تأکید کرد: تمام استانداران و دستگاههای اجرایی در خدمت این هدف هستند. باید روند کاهش جمعیت را مدیریت کرده و شرایط مناسب برای افزایش فرزندآوری را فراهم کنیم.
یزد و اصفهان در صدر استانهای برگزارکننده جلسات ستاد حمایت از خانواده
پروین داداندیش، رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور نیز در این نشست با اشاره به فعالیتهای ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وزارت کشور گفت: ستاد با هماهنگی استانداران و دستگاههای اجرایی، اقداماتی برای پیگیری قوانین مربوط به خانواده، ازدواج و فرزندآوری انجام داده است و استانها بر اساس قانون موظف به اجرای این برنامهها هستند.
وی افزود: در شش ماهه گذشته، استانهایی مانند یزد و اصفهان بالاترین تعداد جلسات و مصوبات مرتبط با جمعیت و خانواده را داشتهاند و پرداخت تسهیلات تحصیلی و مسکونی به متقاضیان بهطور کامل یا قابل توجه انجام شده است.
داداندیش تأکید کرد: اولین گام در اجرای این برنامهها، شناسایی روایتها و باورهای جوانان درباره زندگی، ازدواج و فرزندآوری در مناطق مختلف کشور است تا بتوانیم سیاستها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی اثرگذار طراحی کنیم.
وزارت کشور برنامهای برای رفع موانع فرزندآوری در استانها تدوین میکند
مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در پایان نشست سراسری استانداران اظهار داشت: جمعیت در استانهای مختلف وضعیت متفاوتی دارد و ما موظف هستیم استانهایی که نرخ ولادت پایینی دارند و یا در معرض کاهش شدید نرخ باروری هستند را رصد کنیم و وضعیت فرزندآوری را به مسئولان مربوطه منتقل کنیم.
وی افزود: بر اساس ماده یک قانون و بند پ، هم وزارت کشور و هم استانداران موظف هستند طرح و برنامهای برای رفع مشکلات و موانع فرزندآوری در استانها تدوین کنند. گزارشی با توجه به بررسیهای عمیق، ریشهای، استانی و شهرستانی وضعیت ولادتها، به استانداران ارائه شد و امیدواریم این اقدام باعث حرکت جدی در راستای ارتقای نرخ باروری شود.
دبیر ستاد ملی جمعیت ادامه داد: چند سوال و نظریه از سوی استانداران مطرح شد که مقرر شد این موارد نیز پیگیری شود. قطعاً برای استانهایی که نرخ باروری بسیار پایین دارند، برنامهریزی جدی از طریق وزارت کشور و استانداریها با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت انجام خواهد شد.
