تئاترهای کانون با ۳۰درصد تخفیف میزبان کودکان و نوجوانان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ هم‌زمان با روز جهانی کودک، بلیت نمایش‌های مرکز تئاتر و تئاتر عروسکی کانون با ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

بر همین اساس، نمایش «خرگوشک و رودخانه» به کارگردانی زهرا طباطبایی ساعت ۱۶ در پلاتوی آیینه، نمایش «اوکاپی» به کارگردانی زهرا ناظری ساعت ۱۷ در سالن گلستان و نمایش «ونوش و کوهستان» به کارگردانی مهدی قلعه ساعت ۱۸ در سالن بوستان اجرا خواهد شد.

علاوه بر تخفیف روز جهانی کودک، این سه نمایش در هفته ملی کودک نیز با هماهنگی‌های انجام‌شده اجراهای رایگان ویژه کودکان کم‌برخوردار و مراکز خیریه خواهند داشت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید بلیت با تخفیف ویژه روز جهانی کودک به سایت «تیوال» مراجعه کنند.

هفته ملی کودک با شعار «کودکان، حال خوش زندگی» از ۱۵ تا ۲۱ مهر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌شود و این برنامه‌ها فرصتی فراهم می‌کنند تا کودکان در فضایی شاد، آموزنده و هنری تجربه‌ای خاطره‌انگیز داشته باشند.