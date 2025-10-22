تیزر «بچه مردم» با آغاز اکران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز اکران فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی، تیزر این فیلم منتشر شد.

این فیلم از امروز چهارشنبه ۳۰ مهر روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است.

تیزر «بچه مردم» را روح‌الله موحدی و حسین‌رضا بیانوندی ساخته‌اند و پخش و تبلیغات آن برعهده موسسه شهر فرنگ است.

در «بچه مردم» گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغی‌پور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع و همچنین مهبد جهان‌نوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقش‌های اصلی حضور دارند.

«بچه مردم» به اهتمام یوسف اصلانی به عنوان محصولی از بهشت امام رضا (علیه‌السلام) تولید شده است.

عوامل فیلم سینمایی «بچه مردم» عبارتند از تهیه‌کننده: سیدعلی احمدی، کارگردان: محمود کریمی، با همراهی و اهتمام: یوسف اصلانی، نویسندگان: فائزه یارمحمدی، محمود کریمی، مجری طرح: استودیو اِستوا، مشاور فیلمنامه: مسعود مددی، مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، مدیر صدابرداری، طراحی و ترکیب صدا: پرویز آبنار، تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: کریستف رضاعی، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح لباس: نازنین خزاعی، مدیر تولید: فواد بور بور، طراح گریم: احسان روناسی،‌ انتخاب بازیگر و بازیگردان: علی صلاحی، طراح جلوه‌های‌ بصری: سیدحسن ایزدی، رنگ‌پرداز: مهران دوستی، طراح جلوه‌های میدانی: مرتضی رمضانی، دستیار اول کارگردان: فاطمه آهی، علی جودی، برنامه‌ریز: سید رسول حسینی منفرد، علی جودی، محصول: بهشت امام رضا (علیه‌السلام).