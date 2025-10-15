  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۳

رضا عطاران با «خانم والده» به سینماها می‌آید

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۴ فیلم موافقت کرد.                                                                                  

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلم‌های «آبستن» به تهیه‌کنندگی جلال تیموری و کارگردانی مصطفی طنابنده و محمد طنابنده، «جان‌یار» به تهیه‌کنندگی ابوذر پورمحمدی و کارگردانی مهدی صاحبی، «خانوم والده» به تهیه‌کنندگی سیدابراهیم عامریان و کارگردانی سهیل موفق پروانه نمایش دریافت کردند.

همچنین فیلم «بچه مردم» به تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی محلاتی و کارگردانی محمود کریمی، موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کرد.

رضا عطاران، غلامرضا نیکخواه، شبنم قربانی و عباس جمشیدی‌فر در فیلم «خانم والده» ایفای نقش می‌کنند. این فیلم داستان ۲ برادر را روایت می‌کند که بدهکار شده‌اند و در این بین ارثی به آنها می‌رسد که می‌خواهند با آن ارث قرض‌های خود را تسویه کنند.

کد خبر 6623606
ندا زنگینه

