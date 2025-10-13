به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی، از چهارشنبه ۳۰ مهر روی پرده سینماهای کشور میرود.
«بچه مردم» در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر با ۱۴ نامزدی، موفق به کسب سیمرغ بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی اول و بهترین تدوین شد.
این فیلم همچنین در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، هشت جایزه را به خود اختصاص داد. پروانه زرین بهترین فیلم، بهترین فیلم از نگاه داوران نوجوان و بهترین کارگردانی از جمله افتخارات مهم این بخش است.
«بچه مردم» یک درام اجتماعی از موقعیتهای غیرمنتظرهای است که تاکنون در سینمای ایران به تصویر کشیده نشده است.
در این فیلم، بازیگران مطرحی همچون گوهر خیراندیش، رضا کیانیان، حسن معجونی، بهروز شعیبی، سیامک صفری، سیاوش چراغیپور، امید روحانی، زهرا داوودنژاد، سید جواد یحیوی، ونوس کانلی، کامبیز امینی، سیامک ادیب، زری کریمی، سیاوش جامع و همچنین مهبد جهاننوش، احسان احمدی، فرزین فلسفین و ایلیا یعقوبی در نقشهای اصلی حضور دارند.
پخش و تبلیغات این فیلم را موسسه شهرفرنگ برعهده دارد.
عوامل فیلم سینمایی «بچه مردم» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: میلاد پرتوی، تدوین: عماد خدابخش، آهنگساز: کریستف رضاعی، انتخاب بازیگر و بازیگردان: علی صلاحی، مدیر تولید: فواد بوربور، طراح صحنه: بابک کریمی طاری، طراح گریم: احسان روناسی، طراح لباس: نازنین خزاعی، مدیر صدابرداری، صداگذاری و میکس: پرویز آبنار، طراح جلوههای ویژه بصری: حسن ایزدی، جلوههای ویژه میدانی: مرتضی رمضانی، منشی صحنه: مریم محمدی، برنامهریزان سیدرسول حسینی و علی جودی، دستیاران اول کارگردان: فاطمه آهی و علی جودی، مشاور فیلمنامه: مسعود مددی، نویسندگان: فائزه یارمحمدی و محمود کریمی، عکاسان: زهرا مصفّا و باران انوری، مجری طرح: استودیو اِستوا، به اهتمام: یوسف اصلانی - بهشت امام رضا (علیه السلام).
