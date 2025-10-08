به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه چهارشنبه در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد و طی آن برگزیدگان بخش ملی فیلم‌های بلند معرفی و از آنان تقدیر شد.

در این مراسم، دیپلم افتخار بهترین دستاورد فنی و هنری به محمدرضا نجفی امامی برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» به کارگردانی سعید عباسی و تهیه‌کنندگی مهدی مولوی رسید. همچنین پروانه زرین بهترین دستاورد فنی و هنری به کریستوف رضایی برای ساخت موسیقی فیلم «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی و تهیه‌کنندگی سیدعلی احمدی تعلق گرفت.

در بخش بازیگری، دیپلم افتخار بهترین بازیگر کودک به نفس جعفری برای ایفای نقش در فیلم «دختر برقی ۲» اهدا شد و پروانه زرین بهترین بازیگر کودک به مهبد بیور برای فیلم «جادوی عروسک‌ها» رسید. در بخش نوجوانان نیز دیپلم افتخار بهترین بازیگر نوجوان به محمدرضا عالی‌قدر برای فیلم «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه‌کنندگی امیرحسین علم‌الهدی تعلق گرفت و پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به ستایش دهقان برای فیلم «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب اهدا شد.

در بخش‌های محتوایی، پروانه زرین بهترین فیلمنامه به فایزه یارمحمدی و محمود کریمی برای فیلم «بچه مردم» تعلق گرفت. همچنین محمود کریمی برای همین اثر موفق به دریافت پروانه زرین بهترین کارگردانی شد. در نهایت، جایزه اصلی یعنی پروانه زرین بهترین فیلم کودک و نوجوان به سیدعلی احمدی برای تهیه‌کنندگی فیلم «بچه مردم» اهدا شد.

در بخش پویانمایی، دیپلم افتخار فیلم پویانمایی به مرکز پویانمایی مهپا برای فیلم «افسانه سپهر» به کارگردانی عمادرحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی تعلق گرفت. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران جشنوارهبه فیلم «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی و تهیه‌کنندگی سجاد نصراللهی‌نسب اعطا شد.

علاوه بر این، جایزه ویژه داوران به حسین قناعت برای فیلم «دختر برقی ۲» تعلق گرفت. همچنین جایزه ویژه نوجوان برای بهترین فیلم نیز به «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی اعطا شد.