به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی در فرهنگسرای اندیشه اکران و بررسی میشود. این فیلم بهنویسندگی فائزه یارمحمدی و محمود کریمی و تهیهکنندگی سیدعلی احمدی است که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر توانست سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و بهترین کارگردان اول را از آن خود کند و هماکنون در سینماهای سراسر کشور، در حال اکران است.
«بچه مردم» از زبان یکی از شخصیتهای اصلی فیلم روایت میشود و سرگذشت چند نوجوان است که سالها در مراکز بهزیستی زندگی کردهاند. محور اصلی داستان، چالشهای بلافاصله پس از ترخیص اجباری آنها از آسایشگاه در سن ۱۸ سالگی است. داستان نشان میدهد که این جوانان در مسیر استقلال، چگونه با افراد سودجو و مشکلات اقتصادی مواجه میشوند و چطور یک تصمیم اشتباه یا یک برخورد نامناسب در جامعه، میتواند کل آینده آنها را به خطر بیندازد و آنها را به سمت تصمیمگیریهای ناخواسته سوق دهد.
سهشنبه ۹ دی زمان این نشست و آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه، مکان برگزاری آن است و دامون قنبرزاده و محسن سلیمانی فاخر منتقدان این اثر هستند. کارگردان اثر نیز در جلسه حضور دارد.
