به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات بیمارستان کنگان با قدردانی از همراهی و پیگیریهای نماینده جنوب استان اظهار کرد: ارتقای سلامت و رفاه شهروندان جزو اولویتهای فوری شهرستان است و حل مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در صدر برنامهها قرار دارد.
غلامحسین زیبا افزود: این جلسه با صدور دستورات فوری برای تأمین آمبولانس، پرداخت مطالبات بیمهای و جذب پزشک متخصص، گامی مؤثر در ارتقای خدمات درمانی شهرستان تلقی میشود.
وی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، یک دستگاه آمبولانس جدید تأمین خواهد شد تا ظرفیت خدمات اورژانسی بیمارستان افزایش یابد.
فرماندار کنگان با بیان اینکه بخشی از مطالبات بیمهای طی ۲۰ روز آینده پرداخت میشود افزود: چند پزشک متخصص طرحی برای تقویت کادر درمان بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان جذب خواهند شد.
وی ادامه داد: کمک به پرداخت بخشی از بدهیهای بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان به بازار و تأمین تجهیزات مورد نیاز انجام میگیرد.
