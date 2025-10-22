احمدی: خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات این بیمارستان دیداری را با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت داشتیم و مصوبات خوبی صورت گرفت.
نماینده مردم شهرستانهای عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رفع چالشهای حوزه سلامت شهرستان، اضافه کرد: این اقدامات نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای خدمات درمانی جنوب استان خواهد داشت.
احمدی افزود: در این جلسه، مشکلات حیاتی بیمارستان از جمله کمبود نیرو، وضعیت پانسیونها، مطالبات بیمهای و نیاز به آمبولانس مطرح و بررسی شد و مسئولان وزارت بهداشت پس از بررسی مستندات و نیازهای بیمارستان، دستورات اجرایی مهمی صادر کردند تا بخشی از مشکلات فوری بیمارستان به سرعت برطرف شود.
وی ادامه داد: این دیدار نشاندهنده تعامل مستقیم مسئولان شهرستان و وزارتخانه برای رفع چالشهای حوزه سلامت و بهبود وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان است و امید میرود نتایج آن در آینده نزدیک مشهود باشد.
نظر شما