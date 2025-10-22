  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۱

احمدی: خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر تقویت شود

بوشهر- نماینده شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود خدمات درمانی در جنوب استان بوشهر تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی مشکلات بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات این بیمارستان دیداری را با معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت داشتیم و مصوبات خوبی صورت گرفت.

نماینده مردم شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رفع چالش‌های حوزه سلامت شهرستان، اضافه کرد: این اقدامات نقش مهمی در افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای خدمات درمانی جنوب استان خواهد داشت.

احمدی افزود: در این جلسه، مشکلات حیاتی بیمارستان از جمله کمبود نیرو، وضعیت پانسیون‌ها، مطالبات بیمه‌ای و نیاز به آمبولانس مطرح و بررسی شد و مسئولان وزارت بهداشت پس از بررسی مستندات و نیازهای بیمارستان، دستورات اجرایی مهمی صادر کردند تا بخشی از مشکلات فوری بیمارستان به سرعت برطرف شود.

وی ادامه داد: این دیدار نشان‌دهنده تعامل مستقیم مسئولان شهرستان و وزارتخانه برای رفع چالش‌های حوزه سلامت و بهبود وضعیت بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان است و امید می‌رود نتایج آن در آینده نزدیک مشهود باشد.

