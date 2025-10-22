سبزه زاری: آلاینده ها مهمان آسمان خوزستان هستند

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اوایل هفته آینده جوِ نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان مورد انتظار است، لذا پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز جمعه روند افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

وی تصریح کرد: در شبانه روز گذشته رامشیر و بهبهان با دمای ۳۵.۵ و ایذه با دمای ۹.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه زاری ادامه داد: همچنی در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۵.۱ و کمینه دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.