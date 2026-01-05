  1. استانها
افزایش دمای هوا خوزستان از فردا

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان از روند افزایش دمای هوا استان طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه خبر داد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته جو پایداری بر استان حاکم است؛ لذا در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در اغلب نقاط استان به ویژه بخش‌های جنوبِ شرقی، جنوبی، مرکزی، غربی و جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان می‌باشد.

وی گفت: طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه روند افزایش نسبی دما در اغلب نقاط استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۲.۳ درجه و رامشیر با دمای ۱.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

به گفته سبزه زاری، در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۸.۳ درجه و کمینه دمای ۴.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

