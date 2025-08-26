پیش بینی وقوع گرد و خاک در خوزستان

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وقوع دماهای ۴۸ درجه و بالاتر در اغلب نقاط استان به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی طی امروز میباشد و سپس طی چهارشنبه و پنجشنبه کاهش ۱ تا ۲ درجهای دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی اضافه کرد: همچنین تا پایان هفته استقرار جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخشهای شمالی استان خواهند شد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به افزایش رطوبت رشد ابر در ارتفاعات و مه رقیق در نوار ساحلی و مناطق جنوبی دور از انتظار نیست.
به گفته سبزه زاری، در بعد از ظهر روز جاری وزش بادها در بخشهای شمالِ غربی، غربی و جنوبِ غربی در حد متوسط و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود؛ لذا احتمال خیزش گردوغبارهای محلی و موقتی نیز در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ و ایذه با دمای ۲۴.۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنک ترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۳و کمینه دمای ۲۹ درجه سانتیگراد رسیده است.
نظر شما