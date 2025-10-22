جمالی نژاد:اصفهان توسعه صنایع آب صفر را برای حفظ معیشت شرق کلید بزند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد، صبح چهارشنبه در دیدار با معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ضرورت بازنگری در برنامه آمایش صنعتی کشور سخن گفت و اظهار کرد: حمایت از صنایع موسوم به «آب صفر» باید در رأس سیاستهای توسعه شرق استان قرار گیرد.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی در شرق اصفهان اضافه کرد: این مناطق بهویژه ورزنه و هرند، سالهاست با کمبود آب برای کشاورزی و کاهش درآمدهای سنتی مردم روبهرو هستند و توسعه صنایع کممصرف یا بدون مصرف آب میتواند راهکاری پایدار برای حفظ معیشت ساکنان باشد.
جمالینژاد افزود: انتظار داریم در تدوین و اجرای طرح آمایش صنعتی، توجه ویژهای به اقلیم خشک و شرایط خاص شرق اصفهان شود تا این طرح به تقویت اقتصاد محلی و جلوگیری از مهاجرت روستایی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: هدف استانداری، ایجاد توازن میان توسعه صنعتی و مدیریت منابع طبیعی است تا هم اشتغال حفظ شود و هم بحران زیستمحیطی تشدید نگردد.
استاندار اصفهان ضمن اشاره به جایگاه صنعتی استان گفت: اصفهان صنعتیترین استان کشور است؛ ۸۰ شهرک صنعتی مصوب در آن فعال بوده و بیش از ۱۷۰ هزار نفر در این شهرکها و نواحی صنعتی مشغول به کار هستند.
وی افزود تعداد واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ استان به بیش از ۹ هزار واحد میرسد و ظرفیت صنعتی اصفهان چند برابر بسیاری از استانهای کشور است.
جمالینژاد تأکید کرد: توسعه صنایع در شرق استان باید با محوریت فناوریهای نو، بازیافت آب و فرآیندهای تولید سبز انجام گیرد تا الگوی اصفهان بتواند به سایر استانهای خشک کشور تعمیم داده شود.
وی گفت: اگر این مسیر بهدرستی پیش برود، صنایع آب صفر میتوانند به منبع جدید اشتغال و درآمد در مناطق کمآب تبدیل شوند و پیوند تازهای میان صنعت، محیطزیست و معیشت مردم برقرار سازند.
