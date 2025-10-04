به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح شنبه در جلسه بررسی طرحهای توسعه شرق استان اصفهان با اشاره به کمکاریهای صورت گرفته در این منطقه، بر لزوم تسریع در روند توسعه تأکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی از مجوزهای شهرکهای صنعتی در شرق اصفهان بدون فعالیت اقتصادی رها شدهاند، خاطرنشان کرد: صدور مجوزها و توجه به کانون استعلامات بسیار مهم است و در صورت عدم پیگیری، ترک فعل محسوب میشود.
استاندار اصفهان ایجاد شهرکهای صنایع تکمیلی و گلخانهای متناسب با شأن استان را بسیار مهم خواند و گفت: مطالعات شرکت شهرکهای صنعتی در این زمینه اهمیت کلیدی دارد.
وی با اشاره به وجود پروژههای نیمهتمام، از مسئولان خواست تا با ورود فوری، نسبت به تکمیل این طرحها اقدام کنند.
جمالینژاد با تأکید بر لزوم توجه ویژه به روستاهای منطقه و حل اختلافات در حوزههای شهرسازی و بنیاد مسکن، اظهار کرد: شرق اصفهان دارای دو بال اقتصادی مسکن و شهرسازی است که باید تقویت شود.
وی از مسئولان حاضر در جلسه خواست در حوزههای صدور مجوز، انتقال اسناد مالکیت و صنایع دستی پاکترین اقدام را انجام دهند و مراقب باشند تا فرآیند توسعه با سختی مواجه نشود.
استاندار اصفهان در پایان با هشدار نسبت به هرگونه سنگاندازی و کمکاری در حوزه صنایع دستی، تصریح کرد: شرق اصفهان در شرایط سخت، باید بهترین امکانات را برای توسعه دریافت کند.
