به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه ستاد توسعه شرق استان، با تشریح روند تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار شهرستان‌های هرند و ورزنه اظهار کرد: این برنامه حاصل برگزاری جلسات هدفمند و مرحله‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی، فعالان اجتماعی و مجموعه‌های اندیشه‌ورز منطقه است که تلاش شده نظرات و دغدغه‌های واقعی جامعه محلی در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره این طرح افزود: بخش قابل توجهی از این نگاه‌های انتقادی ریشه در تجربه‌های ناموفق گذشته دارد؛ طرح‌هایی که با رویکرد دستوری و از بالا به پایین طراحی شدند و به همین دلیل نتوانستند پاسخگوی نیازهای واقعی منطقه باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه برنامه جدید مبتنی بر توسعه جامعه‌محور است، تصریح کرد: در این الگو، مردم خودشان اولویت‌ها و مسائل اصلی را مشخص می‌کنند و نقش دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی و تسهیل‌گری در مسیر اجرای تصمیمات مردمی است؛ تجربه نشان داده بدون پذیرش و همراهی مردم، هیچ اقدامی به نتیجه نخواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مشارکت مردمی گفت: در برنامه هفتم توسعه، موضوع مدیریت مشارکتی منابع آب به رسمیت شناخته شده و بر این اساس، نمایندگان جوامع محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت آب و رودخانه‌ها نقش فعال داشته باشند.

درویشی افزود: هم‌اکنون نمونه‌ای از این رویکرد با حضور تسهیل‌گران در منطقه در حال اجراست و در مراحل بعدی، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات با مشارکت مستقیم مردم و متناسب با شرایط بومی هرند و ورزنه ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد مدلی پایدار و قابل اتکا برای توسعه شرق استان است که بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی شکل بگیرد.