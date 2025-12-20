  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

درویشی:توسعه شرق استان اصفهان بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست

اصفهان -معاون استاندار اصفهان با تأکید بر تغییر رویکردهای توسعه‌ای گذشته گفت: اجرای برنامه توسعه شرق استان بر پایه مشارکت واقعی مردم امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی شامگاه شنبه در پنجمین جلسه ستاد توسعه شرق استان، با تشریح روند تدوین برنامه راهبردی توسعه پایدار شهرستان‌های هرند و ورزنه اظهار کرد: این برنامه حاصل برگزاری جلسات هدفمند و مرحله‌ای با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های مردمی، فعالان اجتماعی و مجموعه‌های اندیشه‌ورز منطقه است که تلاش شده نظرات و دغدغه‌های واقعی جامعه محلی در آن لحاظ شود.

وی با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره این طرح افزود: بخش قابل توجهی از این نگاه‌های انتقادی ریشه در تجربه‌های ناموفق گذشته دارد؛ طرح‌هایی که با رویکرد دستوری و از بالا به پایین طراحی شدند و به همین دلیل نتوانستند پاسخگوی نیازهای واقعی منطقه باشند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه برنامه جدید مبتنی بر توسعه جامعه‌محور است، تصریح کرد: در این الگو، مردم خودشان اولویت‌ها و مسائل اصلی را مشخص می‌کنند و نقش دستگاه‌های اجرایی، پشتیبانی و تسهیل‌گری در مسیر اجرای تصمیمات مردمی است؛ تجربه نشان داده بدون پذیرش و همراهی مردم، هیچ اقدامی به نتیجه نخواهد رسید.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه مشارکت مردمی گفت: در برنامه هفتم توسعه، موضوع مدیریت مشارکتی منابع آب به رسمیت شناخته شده و بر این اساس، نمایندگان جوامع محلی باید در فرآیند تصمیم‌گیری و مدیریت آب و رودخانه‌ها نقش فعال داشته باشند.

درویشی افزود: هم‌اکنون نمونه‌ای از این رویکرد با حضور تسهیل‌گران در منطقه در حال اجراست و در مراحل بعدی، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات با مشارکت مستقیم مردم و متناسب با شرایط بومی هرند و ورزنه ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، ایجاد مدلی پایدار و قابل اتکا برای توسعه شرق استان است که بر پایه اعتماد متقابل، مشارکت اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های محلی شکل بگیرد.

