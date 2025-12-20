به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه شنبه در پنجمین جلسه ستاد توسعه شرق استان، با اشاره به برنامه راهبردی عملیاتی توسعه پایدار شهرستانهای هرند و ورزنه، اظهار کرد: این طرح اقدامی ارزشمند و آغاز یک مسیر درست است، اما نواقص و کاستیهای موجود در آن باید بهصورت دقیق شناسایی و برطرف شود.
وی افزود: شروع چنین رویکردی که امکان نقد و اصلاح را فراهم میکند، بسیار حائز اهمیت است و باید نقدهایی که بهدرستی به این طرح وارد شده، مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم در آن اعمال شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه در چارچوب این برنامه میتوان اقدامات کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را برای توسعه این دو شهرستان تعریف کرد، تصریح کرد: این سند در حال حاضر یک پیشنویس است و نباید به برنامهای صرفاً کتابخانهای تبدیل شود، بلکه لازم است با تعامل گستردهتر با مردم، بهویژه کشاورزان منطقه، تکمیل و اجرایی شود.
وی ادامه داد: اقدامات میدانی و فعالیتهایی که تاکنون در حوزه صنعت و سایر بخشها در هرند و ورزنه انجام شده، باید بهطور کامل در این طرح لحاظ شود و فاصله بین مرحله مطالعه تا اجرا به حداقل برسد؛ همچنین ضروری است دفاتر تسهیلگری هرچه سریعتر در این مناطق فعال شوند.
جمالینژاد با تأکید بر ضرورت همراهی نهادهای مختلف برای تکمیل این برنامه خاطرنشان کرد: این اقدام بزرگ که آغاز شده، با همکاری نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی میتواند شتاب بیشتری بگیرد و مسیر اجرا برای آن تسهیل شود.
وی در پایان اظهار داشت: با نگاه جامعهمحور حاکم بر این طرح، نسبت به تحقق اهداف آن خوشبین هستیم و باور داریم که میتوان در بازههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، اقدامات مؤثر و ماندگاری را برای توسعه شرق استان به ثمر رساند.
