استاندار اصفهان: بحران آب و جوانی جمعیت اولویت قطعی اردستان است

مهدی جمالی‌نژاد در جمع‌بندی سفر یک‌روزه خود به شهرستان اردستان با اشاره به چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و زیرساختی این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: بحران آب، فرونشست زمین و مهاجرت جوانان، سه موضوع حیاتی هستند که باید در اولویت اول تصمیم‌گیری مدیران قرار گیرند.

وی گفت: بحران آب و محیط زیست، ریشه‌ای‌ترین معضل اردستان است زیرا پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن قنات‌ها و افزایش فرونشست، امنیت زیستی و اقتصادی منطقه را تهدید می‌کند.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: برای نجات اردستان از کم‌آبی باید تغییر الگوی کشت، جلوگیری از چاه‌های غیرمجاز و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین آبیاری در صدر اقدامات اجرایی قرار گیرد.

استاندار اصفهان یکی دیگر از مشکلات این شهرستان را وابستگی شدید معیشت مردم به کشاورزی سنتی دانست و گفت نبود صنایع پایدار، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و کمبود امکانات درمانی و اینترنت، موج مهاجرت را در میان جوانان تشدید کرده است.

توسعه بر پایه آب و اشتغال محلی

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه «حل بحران آب، بستر توسعه است و اشتغال موتور آن»، تصریح کرد: تا زمانی که بنیان زیست‌محیطی اردستان احیا نشود، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی به این منطقه نخواهد آمد.

وی توسعه صنایع کوچک و گردشگری تاریخی و طبیعی را کلید ایجاد اشتغال پایدار دانست و افزود باید مهارت‌های نوین به جوانان آموزش داده و بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران محلی طراحی شود تا روند مهاجرت معکوس شود.

گنجینه‌ای در دل کویر

به گفته استاندار اصفهان، اردستان از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، طبیعی و فرهنگی برخوردار است؛ از مسجد جامع دوطبقه‌اش که دومین نمونه در تاریخ اسلام است تا منطقه حفاظت‌شده کهیاز و کویرهای تماشایی که برای ژئوتوریسم و سافاری ظرفیت دارند.

جمالی‌نژاد افزود: همین سرزمین که امروز با خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند از آفتابش برق تولید کند و از خاکش انار و پسته‌ای بدهد که نه‌تنها بر سر سفره اصفهان، که بر میز صادرات بنشیند.

استاندار اصفهان در جمع‌بندی نهایی خود تأکید کرد اردستان اگرچه با چالش روبه‌رو است، اما پتانسیل‌های تاریخی، کشاورزی، هنری و انرژی پاک آن در صورت پیوند هوشمندانه می‌تواند الگویی از توسعه پایدار در دل کویر مرکزی ایران باشد.